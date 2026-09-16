PENZIONERSKE KARTICE FONDA PIO: Popusti u dodatnih deset privatnih zdravstvenih ustanova

DIREKTOR Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Relja Ognjenović, potpisao je danas novih 10 sporazuma o saradnji sa privatnim zdravstvenim ustanovama i laboratorijama, partnerima Fonda koji su obezbedili značajne popuste za penzionere uz Penzionersku karticu Fonda PIO.

Foto: PIO fond

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje prati politiku Vlade Republike Srbije, a najveći fokus jeste na politici brige o penzionerima. To pokazuje kontinuitet u brizi o penzionerima i povećanju penzija, koje će i ove godine biti usklađene za 7,5 odsto, a isplata će početi u decembru. Pored toga, ovog meseca penzije smo isplatili nekoliko dana ranije. U ponedeljak 14. septembra smo apsolutno svaki dinar državne pomoći namenjen našim penzionerima, u iznosima od 35.000, 27.500 i 20.000 dinara, isplatili u jednom danu. Sada nastavljamo da radimo i na projektu Penzionerske kartice, kroz koji ćemo našim penzionerima omogućiti da njihov dinar vredi više. Zdravstvena zaštita je jedna od najvažnijih stvari za naše penzionere, uz samo povećanje penzija. Zato dugujemo veliku zahvalnost svim kompanijama koje su prepoznale značaj i važnost da našim penzionerima omoguće popuste od 10 do 30 odsto. Posebno je važno što je ovaj tip zdravstvenih usluga dostupan na više od 130 lokacija širom Srbije, gde će naši penzioneri moći da ih koriste. Dakle, ne mislimo samo na veće gradove, već gledamo da dođemo i do manjih sredina i omogućimo usluge penzionerima širom naše zemlje. Ono što je posebno važno jeste da se ova ideja rodila na našim tribinama za penzionere. Do sada smo razgovarali sa više od 15.000 penzionera na tribinama i upravo su oni od nas tražili da radimo na ovome. Ovo je rezultat tog rada i velika je moja zahvalnost kompanijama što smo za svega mesec do dva uspeli da pronađemo način da pomognemo našim penzionerima i da njihov dinar putem Penzionerske kartice učinimo vrednijim - izjavio je direktor Ognjenović, naglašavajući da ovo nije poslednja stvar koju će Fond uraditi za penzionere ove godine, već da će u narednim mesecima biti novih akcija i pogodnosti za njih.

Foto: PIO fond

Do sada je Fond PIO potpisao više od 900 sporazuma o saradnji sa partnerskim kompanijama, od kojih oko trećinu čine zdravstvene ustanove – apoteke, klinike, laboratorije, stomatološke i oftalmološke ordinacije. Osim toga, pomenutu karticu svakodnevno koristi više od milion penzionera u Srbiji.

Obraćajući se u ime privatnih zdravstvenih ustanova, dr Vladimir Ćurčić, predstavnik Radiološke dijagnostike MD CLINIC u Beogradu, iskazao je zadovoljstvo što je započeto ovo partnerstvo i zahvalio je direktoru Fonda PIO, na ukazanom poverenju i saradnji:

- Naša ideja bila je da napravimo mrežu zdravstvenih ustanova širom Srbije koja će omogućiti penzionerima širok spektar zdravstvenih usluga uz popuste. To podrazumeva gotovo sve vrste laboratorijskih analiza, specijalističke preglede, preglede magnetnom rezonancom i skenerom, različite radiološke preglede, kao i druge preglede koji su posebno važni za starije sugrađane. Želimo da fizikalnu terapiju i rehabilitaciju učinimo dostupnijom i približimo je građanima. Mi smo se, kao privatna zdravstvena ustanova, potrudili da kvalitetom opravdamo svoje prisustvo i obezbedimo adekvatne popuste, kako bismo što većem broju ljudi omogućili da koriste zdravstvene usluge i ostvaruju pogodnosti koje smo pripremili. Naša mreža trenutno obuhvata više od 130 lokacija širom Srbije na kojima je moguće ostvariti ove pogodnosti - istakao je dr Ćurčić.

Pažljivo osluškujući potrebe penzionera širom Srbije, Fond PIO je potpisivanje novih sporazuma sa privatnim zdravstvenim ustanovama i laboratorijama, koje imaju mrežu u 135 lokacija širom Srbije, realizovao sa ciljem dodatnog jačanja segmenta medicinskih usluga u okviru pomenute kartice.

Foto: PIO fond

Novi partneri Fonda PIO su Dom zdravlja VIZIM u Beogradu i Novom Sadu, Radiološka dijagnostika MD CLINIC u Beogradu, Specijalna oftalmološka bolnica ELIKSIR na Zlatiboru, Specijalna oftalmološka bolnica – Beogradski oftalmološki centar u Beogradu, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku AQUALAB na 72 lokacije u Srbiji, Ordinacije i poliklinike FAMILY MEDICA na 50 lokacija u Srbiji, Opšta bolnica i zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MSB u Beogradu, Dom zdravlja HIPOKRAT u Nišu, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DRUGI KORAK u Beogradu, Poliklinike ANDREJ MEDICAL u Kragujevcu, Jagodini i Zaječaru.

Popusti se kreću od 10 do 30 odsto i njima su obuhvaćeni neki od ključnih pregleda za penzionere poput očnog, dermatološkog, urološkog i internističkog pregleda, sve laboratorijske analize, operacije katarakte, fizikalne terapije, dopleri krvnih sudova, ultrazvuk i magnetne rezonance.

O posvećenosti Fonda PIO doborbiti penzionera svedoči i konstantno, sve značajnije ulaganje u unapređenje društvenog standarda penzionera, redovno povećanje penzija, ali i angažovanje Fonda PIO na dodatnim pogodnostima za penzionere uz Penzionersku karticu, kako bi penzionerski dinar vredeo više.