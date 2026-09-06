VOZAČI OPREZ! Na kraju vikenda gužve na putevima, na granicama teretnjaci čekaju do 6 sati
POVOLjNE vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja koji na kra
ju vikenda uvek pojačan na prilazima većih gradova, navdi se u saopštenju AMSS.
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima naših GP nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila čekaju do šest sati.
Na (TMV) terminalima teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci 240 minuta i Šid 180 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
VOZAČI, OPREZ! Radovi su u toku na ovim putnim deonicama
03. 09. 2026. u 09:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)