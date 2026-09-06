Društvo

VOZAČI OPREZ! Na kraju vikenda gužve na putevima, na granicama teretnjaci čekaju do 6 sati

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 09. 2026. u 18:08

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POVOLjNE vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja koji na kra

ВОЗАЧИ ОПРЕЗ! На крају викенда гужве на путевима, на границама теретњаци чекају до 6 сати

Foto: Printskrin AMSS

ju vikenda uvek pojačan na prilazima većih gradova, navdi se u saopštenju AMSS.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima naših GP nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila čekaju do šest sati.

Na (TMV) terminalima teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci 240 minuta i Šid 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Tanjug

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