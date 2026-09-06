PET MEDALJA NA BALIJU: Novi uspeh polaznika Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla"

NOVI veliki međunarodni uspeh polaznika Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla" - pet medalja i prvo mesto za poster prezentaciju na svetskim takmičenjima održanim na Baliju.

Foto: Privatna arhiva

Mladi istraživači iz Srbije još jednom su pokazali da znanje, talenat i predan rad ne poznaju granice. Polaznici Regionalnog centra za mlade talente "Nikola Tesla" ostvarili su izuzetan uspeh na Svetskoj olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine i Svetskom prvenstvu istraživačkih radova društvenih nauka, održanim na Baliju, osvojivši čak pet medalja, uz još jedno izuzetno priznanje - prvo mesto za poster prezentaciju.

U izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji, u kojoj je učestvovalo 140 srednjoškolaca iz 17 zemalja, mladi talenti iz Srbije još jednom su potvrdili kvalitet svog rada i znanja.

Na Svetskom prvenstvu istraživačkih radova društvenih nauka, zlatnu medalju osvojio je Marko Langović, učenik Šeste beogradske gimnazije, za istraživački rad iz geografije. Njegov uspeh dodatno je potvrdio da se ozbiljan istraživački rad mladih iz Srbije može ravnopravno meriti sa najboljim svetskim ostvarenjima.

Lani Štulić, učenica Gimnazije "Ruđer Bošković", pripala je bronzana medalja za rad iz psihologije, dok je Teodora Ignjatović, učenica gimnazije iz Zaječara, bila najbolja u kategoriji poster prezentacija.

Ništa manje uspešni nisu bili ni učesnici Svetske olimpijade održivog razvoja i zaštite životne sredine. Tomica Đurđević, učenik Valjevske gimnazije, osvojio je srebrnu medalju, dok su učenice Osme beogradske gimnazije Ana Savićević srebro i Katarina Jovanov osvojila bronzanu medalju.

Ovaj rezultat predstavlja mnogo više od pet medalja. On je potvrda da se u Regionalnom centru za talente "Nikola Tesla" godinama sistematski ulaže u znanje, istraživački duh i razvoj mladih koji su spremni da svoje ideje i dostignuća predstave na najvećoj međunarodnoj sceni.

Posebno je značajno što se ovim uspehom nastavlja kontinuitet osvajanja medalja na svetskim naučnim olimpijadama i prestižnim internacionalnim takmičenjima. Zahvaljujući novim odličjima sa Balija, polaznici Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla" su ove godine broj osvojenih medalja zaokružili na čak 65.

Iza ovog broja stoje godine rada, brojna istraživanja, mentorstvo i, pre svega, generacije mladih ljudi koji pokazuju da Srbija ima ogroman naučni potencijal.

Sa Balija je tako stigla još jedna potvrda - mladi talenti iz Srbije znanjem osvajaju svet.