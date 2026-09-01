PRIJAVE DO 15. SEPTEMBRA: Konkurs za smeštaj brucoša u studentske domove
PRIJAVLjIVANjE brucoša iz drugih gradova Srbije, koji su upisali neki od fakulteta u sklopu Univerziteta u Beogradu za smeštaj u nekom od studentskih domova počelo je danas i trajaće do 15. septembra.
Dokumentacija se predaje, radnim danima od 8 do 15 časova, u sali pored Službe smeštaja u Ulici Đušna 5a.
Pravo na smeštaj u Ustanovu za smeštaj studenata imaju studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena i integrisanih akademskih studija, čije se školovanje finansira iz republičkog budžeta, koji imaju državljanstvo Republike Srbije ili države u regionu i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju.
Dokumenta koja moraju podneti su - prijava za studentski dom, overene fotokopije svedočanstava za svaki završeni razred srednje škole, uverenje o upisu prve godine studija na teret budžeta koje izdaje visokoškolska ustanova, uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine (overava nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata, a obrazac se može preuzeti sa internet stranice Ustanove: www.sc.rs), indeks i lična karta (na uvid).
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