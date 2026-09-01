Društvo

PRIJAVE DO 15. SEPTEMBRA: Konkurs za smeštaj brucoša u studentske domove

Branka Borisavljević

01. 09. 2026. u 13:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIJAVLjIVANjE brucoša iz drugih gradova Srbije, koji su upisali neki od fakulteta u sklopu Univerziteta u Beogradu za smeštaj u nekom od studentskih domova počelo je danas i trajaće do 15. septembra.

ПРИЈАВЕ ДО 15. СЕПТЕМБРА: Конкурс за смештај бруцоша у студентске домове

Foto: D.Milovanović

Dokumentacija se predaje, radnim danima od 8 do 15 časova, u sali pored Službe smeštaja u Ulici Đušna 5a.

Pravo na smeštaj u Ustanovu za smeštaj studenata imaju studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena i integrisanih akademskih studija, čije se školovanje finansira iz republičkog budžeta, koji imaju državljanstvo Republike Srbije ili države u regionu i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju.

Dokumenta koja moraju podneti su - prijava za studentski dom, overene fotokopije svedočanstava za svaki završeni razred srednje škole, uverenje o upisu prve godine studija na teret budžeta koje izdaje visokoškolska ustanova, uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine (overava nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata, a obrazac se može preuzeti sa internet stranice Ustanove: www.sc.rs), indeks i lična karta (na uvid).

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Italijani odgovorili Terziću! To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju

Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"