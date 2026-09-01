STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMCE: Prijave do 15. septembra
MISIJA OEBS-a u Srbiji finansiraće do osam odabranih studenata za pohađanje postdiplomskih master studija (MA) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.
Takođe, za sedam odabranih studenata biće dodeljene stipendije za jednu akademsku godinu doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Rok za prijavu je 15. septembar.
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