Društvo

STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMCE: Prijave do 15. septembra

Branka Borisavljević

01. 09. 2026. u 15:14

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MISIJA OEBS-a u Srbiji finansiraće do osam odabranih studenata za pohađanje postdiplomskih master studija (MA) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА ПОСТДИПЛОМЦЕ: Пријаве до 15. септембра

Foto: D. Milovanović

Takođe, za sedam odabranih studenata biće dodeljene stipendije za jednu akademsku godinu doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Rok za prijavu je 15. septembar.

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