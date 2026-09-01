Društvo

TOKOM NOĆI PRETEŽNO VEDRO, A SUTRA MOGUĆ I PLJUSAK Hitno se oglasio RHMZ: Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana (FOTO)

В.Н.

01. 09. 2026. u 18:56

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

ТОКОМ НОЋИ ПРЕТЕЖНО ВЕДРО, А СУТРА МОГУЋ И ПЉУСАК Хитно се огласио РХМЗ: Ево какво нас време очекује наредних дана (ФОТО)

Foto: AI/Gemini

- Tokom noći pretežno vedro sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom.

TOPLO, DO PETKA PRIJATNIJE UZ MALO NIŽE DNEVNE TEMPERATURE

Sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko - planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19 °S, a najviša dnevna od 30 do 34 °S.

Narednih dana pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 °S, a zatim za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo veoma toplo sa temperaturom oko i malo preko 35 °S.

I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin

 

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