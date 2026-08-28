POSLEDNJI DANI RATKA MLADIĆA U HAGU Ministar Vlade Srbije otkrio detalje: Upozoravali smo da je vremena sve manje...

MINISTAR pravde Nenad Vujić govorio je u emisiji "Uranak" na televiziji K1 o zahtevima Srbije da Ratko Mladić poslednje dane života provede u Srbiji.

Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia

Kako je naveo, od 20. avgusta do njegove smrti upućena su četiri dopisa, a srpska strana upozoravala je da je njegovo zdravstveno stanje takvo da se život meri danima.

Vujić je rekao da je, nakon medicinskih procena o ozbiljnosti Mladićevog stanja, bilo legitimno otvoriti pitanje humanitarnog postupanja prema čoveku koji se nalazi u završnoj fazi života.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović Ministar Nenad Vujić

- Legitimno je otvoriti pitanje humanizma. Mi smo i posle prvog medicinskog izveštaja, koji nisu dali nezavisni eksperti niti lekari iz Srbije, već lekari iz zatvorske bolnice, dobili informaciju da je neophodno palijativno lečenje. Čak su naglasili da porodica treba da dođe što pre. Svi signali govorili su da je kraj blizu - rekao je Vujić.

Kako je objasnio, Srbija je nakon toga odmah zatražila da Mladić bude pušten iz humanitarnih razloga.

- Kada se lice nalazi u takvoj fazi života, svrha kažnjavanja gubi smisao. To su i međunarodni standardi - naveo je ministar.

Vujić je naglasio da palijativna nega ne podrazumeva samo medicinsku terapiju, već i mogućnost da teško obolela osoba poslednje dane provede uz porodicu.

Foto: TC Hag

- Primarni je humanitarni aspekt, posebno kada imate lice kojem se život meri u danima. Kod palijativne nege postoji i drugi segment, a to je porodično okruženje. To su medicinska i humanitarna pravila - rekao je Vujić.

Prema njegovim rečima, Srbija je zbog toga tražila hitno puštanje Ratka Mladića, ali je predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale 20. avgusta taj zahtev odbila.

Nakon novog pogoršanja zdravstvenog stanja zahtev je ponovljen.

Vujić je naveo da su srpske vlasti dobile informacije da je počelo isključivanje dela terapije koju je Mladić do tada dobijao zbog drugih bolesti.

- Napomenuli smo da nisu ispunjeni ni protokoli lečenja. Kod nas se u takvim situacijama, bez obzira na palijativnu negu, nastavlja lečenje pridruženih bolesti koliko god je to moguće. To nije samo naš protokol, već se primenjuju i međunarodni medicinski standardi - rekao je ministar.

Kako je naveo, Srbija je od 20. avgusta do Mladićeve smrti uputila ukupno četiri dopisa.

- Dobijali smo odgovore da su angažovani nezavisni eksperti, koji su potvrdili ono na šta smo i mi ukazivali. Naveli su da postoji medicinska nega, ali i ukazivali na humanitarni aspekt i značaj prisustva porodice, dece i unuka - rekao je Vujić.

On je dodao da je srpska strana više puta upozoravala da se radi o veoma kratkom vremenskom periodu.

- Upozoravali smo da su u pitanju dani i da se tome ne pristupa olako. Juče, upravo u trenutku kada smo završavali pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, u kojem smo govorili o potrebi njegove intervencije, stigla je vest da je general preminuo - rekao je Vujić.

Vujić je dodao da se i nakon svega pita da li je Srbija mogla da učini još nešto, navodeći da su nadležni već počeli pripreme za eventualni transport Mladića u Srbiju.

- Sve vreme se pitam da li je moglo da se uradi još nešto. Juče smo, zbog brzine i zato što smo se nadali da će možda u nekom trenutku doneti odluku, već počeli da gledamo medicinski avion za prevoz. Kontaktirali smo unapred i VMA, kako bismo pripremili medicinske protokole ukoliko nam ih zatraže, da sve bude spremno - rekao je Vujić.

Vujić je govorio i o pitanju primene Mandelinih pravila, navodeći da na zahtev za izuzeće nije dobijen direktan i smislen odgovor.

Foto: AP Photo/Peter Dejong

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno se takođe obraćao Hagu, tražeći da Mladiću bude omogućeno da poslednje dane provede na bolničkom lečenju u Srbiji, uz garancije države.

Na pitanje da li Beograd sada ima prostora da traži preispitivanje načina na koji je postupano prema Mladiću tokom poslednjih dana njegovog života, Vujić je odgovorio da će Srbija tu mogućnost iskoristiti.

- Postoji prostor koji ćemo iskoristiti i obratićemo se. Videla je to i predsednica Mehanizma. Sinoć smo dobili obaveštenje da je naredila istragu. Poslaću dopis da ta istraga ne bude samo radi utvrđivanja uzroka smrti, nego da obuhvati i pitanje da li je adekvatno lečen u poslednjim danima života - rekao je Vujić.

On je naglasio da su svi zahtevi, garancije i obraćanja Srbije bili upućivani uz podršku predsednika Aleksandra Vučića.

- Sve naše postupanje, garancije, sve je bilo uz podršku i insistiranje predsednika. Uz njegovu saglasnost smo išli i nudili garancije. Nažalost, vreme nas je preteklo, kao i jedan birokratski odnos prema tako značajnom pitanju, pitanju bolesnika koji je ušao u poslednje dane života - naveo je Vujić.

Govoreći o narednim koracima, rekao je da se očekuje više informacija o proceduri koju će Mehanizam sprovesti nakon otvaranja istrage.

- Danas ćemo više znati o njihovim procedurama, šta znači otvaranje istrage i da li će to usporiti preuzimanje tela. Mi smo spremni da krenemo za Hag čim saznamo koji su sledeći koraci, uz strogo poštovanje želja porodice generala Mladića - rekao je Vujić i dodaje da će porodica odlučivati o svemu.

- To je sve na njima da iznesu. Sigurno je da će general Mladić imati sve vojne i državne počasti koje mu pripadaju kada govorimo o državi. O mestu će odlučiti porodica - zaključio je Vujić.

(K1 TV)

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