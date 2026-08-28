Sramno! Dok Srbi pate za generalom Mladićem, autošovinisti iz Zeleno-levog fronta otvoreno pljuju
Nakon što je preminuo general Ratko Mladić, opoziciona politička scena još jednom je pokazala svoje pravo lice!
Autošovinisti iz takozvanog Zeleno-levog fronta (ZLF) oglasili su se na društvenim mrežama i po starom dobrom običaju počeli da pljuju na sve što je srpsko!
Ova levo- opoziciona grupacija je zatražila hapšenje i represiju nad svima koji bi usudili da odaju počast preminulom generalu!
ZLF je pozvao državne institucije da "spreče svaki pokušaj glorifikacije", otvoreno poručujući da je ovo pravi trenutak da se Srbi ponovo proglase za "genocidni narod" i da se na celu naciju utisne pečat kolektivne krivice!
Dok cela Srbija pati za velikim generalom, oni su sebi dali za pravo da ga uzimaju u usta!
Dok im stranci pune džepove, oni uredno koriste svaki momenat da bi pljuvali po srpskom narodu i velikom generalu Mladiću!
Očigledno ih boli što Srbi slave svog generala i što, za razliku od njihovih finansijera iz Hrvatske, imaju svog heroja!
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