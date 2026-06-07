RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Preokret u nekoliko sati, pogledajte šta nas čeka danas
U SRBIJI nas danas očekuje toplo, ali promenljivo vreme sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 °S, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Na severu i zapadu zemlje ujutru i pre podne moguća je kratkotrajna kiša, dok će posle podne biti pretežno sunčano. U ostalim predelima tokom celog dana biće nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.
Izgledi vremena za naredne dane: Smena sunca, oblaka i pljuskova
Početak nedelje, sve do srede, donosi nam pravo leto i temperature do 32 °S. Međutim, u sredu i četvrtak stižu oblaci, pljuskovi i pad temperature. Dobra vest je da se od petka vreme stabilizuje, pa nas za vikend očekuje suvo i umereno toplo vreme.
Do srede, u većem delu zemlje biće pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 28 do 32 °S. Kratkotrajni pljuskovi biće retki i rezervisani uglavnom za brdsko-planinske predele.
U sredu i četvrtak stiže promena vremena. Biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature.
Od petka, vreme se smiruje – očekuje nas umereno toplo i suvo vreme uz promenljivu oblačnost.
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