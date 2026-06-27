OBUSTAVLJEN EES SISTEM: Putnici ostali u šoku na Evzoniju

SRPSKI putnici koji su rano jutros stigli na granični prelaz Evzoni doživeli su neočekivan preokret kada je, zbog velikih gužvi i višesatnih kolona izazvanih novim EES sistemom EU, privremeno obustavljena njegova primena.

Foto: Printscreen/JP Putevi Srbije

Srbi koji su autobusom jutros oko 3 sata, pre zore, stigli na Evzoni, ostali su u šoku. Ispred njih je bilo još najmanje 10 autobusa, a bile su poduge i kolone sa automobilima. Mislili su, to je to, čekaće najmanje tri sata da pređu, i bili su spremni na agoniju koja predstoji.

Prvi putnici koji su izašli iz autobusa ušli su u EES proceduru. Prišli su za slikanje i ostavljanje otisaka.

Međutim, videvši da se kolonama više ne vidi kraj, dežurni policajac jednim potezom rešio je sve.

Vratio se u kućicu za putnike van zemalja EU i pokazao svima da priđu sa pasošima.

- Kao na traci uzimao je pasoše, skenirao ih i pokazivao rukom da produžimo dalje. Stopirao je EES sistem u sekundi i prošli smo Evzoni u rekordnom roku, brže nego makedonsku granicu - kaže putnica iz Srbije.

Podsetimo, potpuna i obavezna primena EES sistema (Entry/Exit System) na granicama Evropske unije počela je 10. aprila 2026. godine. Novi sistem na graničnim prelazima i aerodromima stvorio je velike gužve, zastoje i višesatna čekanja, pa je već pre početka sezone ustanovljeno da će postojati mogućnost suspendovanja sistema kada su gužve na granicama velike.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), Aleksandar Seničić, objasnio je pred početak sezone da nije moguće suspendovati sistem za Srbe, ali da je postignut dogovor zahvaljujući kom će se sistem gasiti kao što se to desilo u slučaju ove putnice. Čim se stvore gužve, konkretno, ako u koloni ima od 10 automobila ili 5 do 7 autobusa u periodu od kraja maja do polovine septembra, sistem se gasi. Ovo pravilo važiće i za drumske prelaze, ali i za aerodrome.

(Telegraf)

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