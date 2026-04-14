Poznati Loto brojevi: Evo ko je bio srećne ruke i zgrnuo milione

PREMA najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 30. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 35.000.000 dinara i nije bilo dobitnika.

Foto: I. Marinković

Kombinacija koja je izvučena glasi: 10, 20, 35, 16, 18, 24 i 28, a "šesticu" je osvojilo dva igrača koja je u ovom kolu vredela 1.731.698 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 2.260.000 evra, nije bilo dobitnika.

Izvučeni su sledeći loto brojevi: 34, 14, 9, 38, 24, 33 i 15.

Džoker igra u 30. kolu igrala se za 280.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 6, 6, 3, 9, 6 i 1, više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 17. aprila.

BONUS VIDEO:

