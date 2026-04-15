Oglasio se ministar prosvete o novom Univerzitetu: Velike reforme u obrazovanju

MINISTAR prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je Univerzitet Sveti Sava u ovom trenutku projekat koji je idejno osmišljen, ali za koji treba da se preduzme niz praktičnih i zakonskih koraka da bi se osnovao.

- Da bi se najpre pojavio kao univerzitet, on mora da ima tri fakulteta.U početku to svakako neće biti medicinski fakultet, to će biti neki drugi fakulteti, ali kako vreme bude teklo, univerzitet će se proširivati novim visokoškolskim ustanovama - rekao je Stanković za Pink.

Naveo je da je cilj osnivanja Univerziteta Sveti Sava i Fakulteta srpskih studija unapređenje visokoškolskog sistema u Srbiji, ali i da se bave srpskom kulturom, tradicijom, jezikom i istorijom jer su, kako je istakao, identitetske nauke bitne za svako društvo.

Stanković je rekao da identitetske nauke utiču na formiranje istorijske svesti, kao i na izgradnju patriotske vrline što doprinosi formiranju mladih kao socijalno odgovornih i samosvesnih individua.Dodao je da je ideja da osnivač i duhovni orijentir Univerziteta Sveti Sava i Fakulteta srpskih studija bude Srpska pravoslavna crkva jer, kako je rekao, Sveti Sava je osnivač srpske crkve i srpske prosvete.

- Mi želimo da unapredimo akademski život, da napravimo i neku vrstu istorijske prekretnice u obrazovanju, da uvedemo to da crkva bude osnivač i neka vrsta duhovnog orijentira u organizaciji nastave, na sprovođenju nastave na najvišem akademskom nivou. Tu pomalo nedvosmisleno imate i uticaj tradicije-

- Treba reći da Sveti Sava, koji je osnivač naše crkve, ujedno je osnivač naše prosvete, i sasvim je logično da se crkva i prosveta stapaju u nameri da napravimo savremeni fakultet koji će pre svega biti društveno-humanističke orijentacije, a koji će vremenom, ja se nadam, širiti se i na druga područja- objasnio je Stanković.

Vlada Srbije usvojila je 2. aprila tekst Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava, imajući u vidu potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja, vaspitanja i morala.

