Velika promena vremena u Srbiji: Zahlađenje od ovog datuma
DO petka u Srbiji će biti promenljivo oblačno, ali toplo. Posle podne pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na jugozapadu, jugu, jugoistoku Srbije.
Maksimalna temperatura do kraja sedmice biće od 18 do 24°C.
Već u ponedeljak stiže promena vremena sa kišom, pluskovima i grmljavinom, uz pad temperature vazduha, pa će sredinom sledeće sedmice biti svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.
Dakle, promena vremena i zahlađenje očekuje se od 20. aprila.
Prema trenutnim prognozama, od 25. aprila uslediće stabilizacija vremena i postepeni porast temperatura vazduha, prema kraju meseca bile bi oko 25 stepeni.
(Telegraf)
