Društvo

Presuda

V.N.

15. 04. 2026. u 11:59

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Milena Vasić Pejčić, sudija pojedinac, u parnici tužioca Sava Manojlovića iz Beograda, čiji je punomoćnik Ognjen Đurić, advokat iz Beograda, protiv tuženih Privredno društvo NOVINARSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (Stari Grad) i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović, advokat iz Beograda, radi naknade štete vrednost predmeta spora 120.000 dinara, nakon održane usmene, javne i glavne rasprave zaključene dana 04.11.2025. godine doneo je

Foto: Novosti

OBAVEZUJE SE tuženi Privredno društvo NOVINARSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (Stari Grad) i Andrijana Nešić iz Beograda na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda usled objavljivanja neistinitih informacija sadržanih u tekstu koji je objavljen na internet portalu novosti.rs dana 12.06.2024. godine u 9.11 časova pod naslovom: "MIRDITA: SAVO! Sramna provokacija Rokfeler fonda koji finansija Malojlovića: Pogledajte šta na Vidovdan organizuju u Beogradu (FOTO)"" solidarno isplate iznos od 70.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od izvršnosti presude do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. 
ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Sava Manojlovića iz Beograda u delu u kojim je tražio da se obavežu tuženi Privredno društvo NOVINARSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (Stari Grad) i Andrijana Nešić iz Beograda da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda usled objavljivanja neistinitih informacija sadržanih u tekstu koji je objavljen na internet portalu novosti.rs dana 12.06.2024 u 9.11 pod naslovom: "MIRDITA: SAVO! Sramna provokacija Rokfeler fonda koji finansija Malojlovića: Pogledajte šta na Vidovdan organizuju u Beogradu (FOTO)" solidarno isplate preko dosuđenog iznosa od 70.000 dinara iz stava prvog izreke do traženog iznosa od 120.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od izvršnosti do isplate. 
OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić iz Beograda da o svom trošku javno objavi uvod i izreku ove presude bez ikakvog komentara i odlaganja, najkasnije u drugom narednom izdanju od dana pravosnažnosti presude na internet portalu novosti.rs, a najkasnije u roku od 8 dana pod pretnjom novčanog kažnjavanja u iznosu od 50.000 dinara. 
OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 66.200 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od izvršnosti do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. 

