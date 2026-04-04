PAPRENE KAZNE NA GRANICI: Prilikom kontrole obavezno da prijavite da ovo imate kod sebe

POJAČANE carinske kontrole na ulazu u Evropsku uniju ponovo su pokazale koliko stroga pravila važe za unošenje gotovine, nakon što je državljanin Srbije kažnjen zbog neprijavljenog novca.

Kako navode nadležni, vozač privatnog vozila pokušao je da unese novac u carinsko područje EU, ali ga nije prijavio ni pismeno ni elektronski, što je zakonska obaveza za iznose veće od 10.000 evra.

Tokom kontrole, službeni pas za otkrivanje novca reagovao je na lični ranac putnika. Nakon detaljnog pregleda, pripadnici mobilne carinske jedinice u Osijeku pronašli su 15.350 evra u gotovini.

Zbog kršenja propisa o deviznom poslovanju, protiv vozača je pokrenut prekršajni postupak, a izrečena mu je kazna od 6.000 evra, uz dodatne troškove postupka od 30 evra.

Putnik je odmah uplatio dve trećine kazne, odnosno 4.000 evra, čime se prema zakonu smatra da je kazna u potpunosti izmirena.

Stroga pravila za unos novca u EU

Carinske službe podsećaju da je svaki putnik koji ulazi u Evropsku uniju dužan da prijavi gotovinu veću od 10.000 evra, bez obzira na to da li je novac namenjen ličnoj upotrebi ili ne.

Neprijavljivanje može dovesti do visokih novčanih kazni, zaplene sredstava, ali i dodatnih pravnih posledica.

Stručnjaci upozoravaju da su kontrole sve učestalije i detaljnije, te da putnici pre prelaska granice treba da se informišu o važećim propisima kako bi izbegli neprijatnosti i finansijske gubitke.

(SD)