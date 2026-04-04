OVO SUTRA MORATE DA URADITE: Zamislite želju, a onda...

SUTRAŠNjI praznik Cveti, seća nas na ulazak Isusa Hrista u Jerusalim i uvek pada u nedelju pre Vaskrsa. U našem narodu zadržali su se brojni običaji koji se strogo poštuju.

Dan pre praznika Cveti, na Lazarevu subotu, običaj je da se ubere cveće i ostavi u vodi da prenoći. Odmah po ustajanju, vernici se umivaju tom cvetnom vodom, verujući da će im doneti bolje zdravlje.

Kao simbol ljubavi, radosti i napretka, u kuću se unosi cveće, a dragim ljudima poklanjaju se buketi.

Vrbove grančice, koje su osveštane na Vrbicu, na sutrašnji praznik se stavljaju pored ikona i kandila.

U ranim jutarnjim časovima, običaj je da deca i devojke beru cveće, a po ubranom prvom cvetu, zamišlja se želja, koja će se ostvariti do istog praznika naredne godine.

Ubranim cvećem, na praznik Cveti se kite dom, kapija i ulazna vrata, kao simbol dobrodošlice.

Sutra je praznik koji se slavi u radosti, ali, kako je Vaskršnji post u toku, zabranjeno je veselje i velika buka, kao i da se igra u kolu.

Na taj dan, dobro je započeti nove poslove i doneti važne odluke.

