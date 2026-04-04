RAT NA BLISKOM ISTOKU MENJA TURISTIČKU MAPU SVETA: Kako je srpsko tržište reagovalo

DIREKTOR Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić izjavio je da se zbog rata na Bliskom istoku menja turistička mapa sveta i da će zemlje Zaliva, pretrpeti velike gubitke, ali i zemlje u okruženju, kao i da je u Srbiji trenutno zabeležena 30 odsto manja zainteresovanosti za putovanja u odnosu na isti period prošle godine.

Seničić je rekao za Tanjug da se, s druge strane, za putovanja u zemlje Mediterana već beleži veća zainteresovanost. Dodao je da je zbog trenutne situacije zabeleženo u Srbiji do 30 odsto manje prijavljenih putnika i za putovanja za Uskrs i za Prvi maj, u odnosu na isti period 2025.

POPULARNOST CENTRALNOG I ZAPADNOG MEDITERANA

Kada su u pitanju letovanja, Seničić kaže da je trenutno smanjeno interesovanje za oko 50 odsto, ali se nada da će se situacija promeniti i da će Grčka kao i do sada biti najčešći izbor za srpske turiste.

-Mi možemo već sada da primetimo da zemlje Mediterana već privlače jedan značajno veći broj putnika, nego što je to bilo ranijih godina. Svi oni koji su išli na destinacije poput Dubaija, Kipra, Turske sad se opredeljuju da putuju u mediteranske zemlje, pre svega mislim na Grčku, Crnu Goru, ali i Hrvatsku, Španiju, Italiju. To su zemlje koje od ove situacije očekuju benefit, rekao je Seničić.

Na pitanje kako sukobi na Bliskom Istoku utiču na turizam i interesovanje pre svega naših putnika za te zemlje koje su na bilo koji način uključene u sukob, Seničić je rekao da je interesovanja opalo i da se do određenih zemalja, poput Dohe i Dubaija uopšte ne realizuju putovanja.

On je naveo da su zemlje na Bliskom Istoku koje direktno ili indirektno učestvuju u ovom ratnom sukobu za naše turiste bile značajne destinacije iz razloga i što je preko tih aerodroma, pre svega preko Dubaija i Dohe, leteo veliki broj aviona kojima su ljudi odlazili na daleke destinacije.

-Nažalost, na te destinacije (Dubai i Doha) ne možemo da putujemo trenutno i putnici koji su platili ta putovanja mogu da dobiju svoj novac nazad, s obzirom da ne može da se realizuje putovanje. Oni koji su imali ugovorena putovanja za neke dalje destinacije će morati u dogovoru sa turističkim agencijama ili avio kompanijama da dogovaraju nažalost, malo lošije uslove za njih i da se taj put reorganizuje preko nekih drugih aerodroma, rekao je Seničić.

Dodao je da je to jedini način da se u ovom trenutku ta putovanja realizuju.

POVEĆANjE CENA AVIONSKIH KARATA ZBOG RASTA CENA GORIVA

Seničić kaže da su bez nekog velikog razloga trenutno najviše oštećene kao turističke destinacije Turska, Kipar i Egipat. On je savetovao svim putnicima koji su uplatili putovanja na te destinacije, pogotovo koje će se realizovati tokom letnje sezone, da ne otkazuju ta putovanja sada.

-Ima dovoljno vremena, u svakom trenutku mogu putnici da otkažu, pogotovo ukoliko se neke stvari promene, ukoliko te zemlje proglase neko vanredno stanje ili situaciju koja nije dobra, tek tada putnici mogu da očekuju da će dobiti kompletan novac nazad, rekao je on.

Govoreći o negativnim posledicama rata, kao što je poskupljenje goriva, Seničić kaže da će to prouzrokovati povećanje cene karata kod avio- prevoza i za one putnike koji su već uplatili aranžman.

-Može doći do doplata za avio gorivo koje smo imali i ranijih godina, ali nikad ovako ekstremno poskupljenje nije bilo u ovako kratkom roku. Tu su putnici delimično zaštićeni, s obzirom da zakon predviđa da agencije mogu da podignu u tom smislu cenu do osam odsto ukupne cene koštanja aranžmana, i u tom slučaju putnici to moraju da prihvate. Ukoliko to povećanje bude više od osam odsto, onda putnici imaju pravo da odustanu od aranžmana i da traže povraćaj novca, što može dovesti u problem turističke agencije koje su već svoje obaveze prema avio kompanijama izmirile, rekao je Seničić.

Govoreći o tome, kako osiguravajuće kuće reaguju na trenutnu situaciju zbog rata na Bliskom Istoku, rekao je da mi na našem tržištu nemamo polise osiguranja koje se odnose na ovu vrstu rizika.

