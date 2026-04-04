VULKAN JAJA ZA VASKRS: Tehnika farbanja koju će deca obožavati (VIDEO)
VULKAN jaja za Vaskrs možda nisu toliko poznata, ali verujemo da će vam se dopasti, ne samo zbog prelepog izgleda, već i zato što su odlična zabava za decu.
Farbanje jaja zajedno sa mališanima pruža nezaboravne trenutke i savršeno spaja lepo i korisno.
Sastojci:
🔷kuvana jaja
🔷boja za kolače (ne u gelu)
🔷soda bikarbona
🔷belo sirće
🔷voda
🔷četkice za farbanje
🔷male posude za jednokratnu upotrebu
Priprema:
U jednoj posudici pomešajte 1/4 čaše (za jogurt) sode bikarbone, 1 i po kašiku vode i tri do četiri kapi boje za kolače. Pomešajte smesu tako da dobijete pastu ili gustu tečnost. Ako je smesa previše gusta dodajte još malo vode.
Svaku boju zamutite zasebno u različitoj posudici. Možete koristiti samo osnovne boje poput crvene, zelene, plave i žute, a možete uvrstiti i roze, ljubičastu, narandžastu... Izbor je na vama!
Četkicom nanosite željene boje po jajetu praveći nepravilne oblike. Kada završite sa nanošenjem obojenih pasti od sode, možete dodati i kap, dve boje za kolače direktno iz tubice na jaje - ovde već do izražaja dolazi lična kreativnost. Takođe, ako želite jednoboja jaja, jednostavno nanesite na njega samo jednu boju. Kada ste završili sa šaranjem prelijte jaje kašikom sirćeta i uživajte u magiji na delu.
Uverite se da ste sirćetom prelili celo jaje, bar na nekoliko sekundi. Videćete kako se sa jaja spira višak paste, a ona su predivno išarana. Vodite računa o količini sirćeta - više od jedne kašike dovešće do reakcije i prelivanja.
