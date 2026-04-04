OVAJ DAN BIĆE NAJTOPLIJI U SRBJI: Očekuje nas čak 25 stepeni, veliki preokret donosi zahlađenje od ovog datuma
NASTAVAK aprila i vaskršnji praznici doneće i više nego promenljivo vreme.
U nedelju i ponedeljak pod uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska biće sunčano i veoma toplo, jer će sa jugozapada i sa Mediterana doći do priliva osetno toplije vazdušne mase. Povremeno se očekuje i umerena oblačnost.
Maksimalna temperatura biće preko 20 stepeni, u ponedeljak i do 25 stepeni.
Od utorka se očekuje postepeni pad temperature vazduha, ali će one biti u skladu sa prosečnim vrednostima.
Jače zahlađenje uslediće u četvrtak i na Veliki petak i tada će biti promenljivo oblačno, a kiša i pljuskovi očekuju se uglavnom u južnim i u brdsko-planinskim predelima Srbije.
Zahlađenje će uslediti zbog priliva hladne vazdušne mase sa istoka Evrope i iz Rusije.
U subotu i za Vaskrs biće još hladnije. U celoj Srbiji biće veoma hladno, ponegde sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima može biti čak i snega.
Maksimalna temperatura biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni, što su vrednosti za 7-8 stepeni niže od prosečnih.
(Telegraf)
