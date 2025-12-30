EKSKLUZIVNI INTERVJUI I REPORTAŽE: Novogodišnji trobroj "Večernjih novosti" u sredu, 31. decembra (VIDEO)
U PRAZNIČNOM trobroju dnevnog lista „Večernje novosti“, na povećanom broju strana, očekuju vas ekskluzivni intervjui i reportaže.
Za „Novosti“ govore i pišu: Đuro Macut, Darko Tanasković, Vladimir Lučić, Veljko Paunović, Svetlana Ceca Ražnatović, Saša Matić, Mirko Ivanić, Ognjen Ugrešić, Nevena Nerandžić...
Naši gosti: Najbolji učenici znanjem već grade budućnost Srbije
Iza kulisa jedinstvene postavke: koju knjigu iz 1582. čuva Muzej farmacije
PLUS 2 DODATKA NA POKLON - „SPORT“ I „TV NOVOSTI“
Preporučujemo
OBLAČNO, PONEGDE UZ PROVEJAVANjE SLABOG SNEGA: Vremenska prognoza za sredu, 31. decembar
31. 12. 2025. u 00:05
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)