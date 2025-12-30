Društvo

EKSKLUZIVNI INTERVJUI I REPORTAŽE: Novogodišnji trobroj "Večernjih novosti" u sredu, 31. decembra (VIDEO)

В. Н.

30. 12. 2025. u 10:09

U PRAZNIČNOM trobroju dnevnog lista „Večernje novosti“, na povećanom broju strana, očekuju vas ekskluzivni intervjui i reportaže.

ЕКСКЛУЗИВНИ ИНТЕРВЈУИ И РЕПОРТАЖЕ: Новогодишњи троброј Вечерњих новости у среду, 31. децембра (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Za „Novosti“ govore i pišu: Đuro Macut, Darko Tanasković, Vladimir Lučić, Veljko Paunović, Svetlana Ceca Ražnatović, Saša Matić, Mirko Ivanić, Ognjen Ugrešić, Nevena Nerandžić... 

Naši gosti: Najbolji učenici znanjem već grade budućnost Srbije 

Iskreno: Kapetan Vesna Aleksić – kako sam postala pilot
Iza kulisa jedinstvene postavke: koju knjigu iz 1582. čuva Muzej farmacije 

PLUS  2 DODATKA NA POKLON - „SPORT“ I „TV NOVOSTI“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASILO SE MINISTARSTVO PROSVETE: Produžen rok za isplatu dela školarine samofinansirajućim studentima
Društvo

0 1

OGLASILO SE MINISTARSTVO PROSVETE: Produžen rok za isplatu dela školarine samofinansirajućim studentima

MINISTARSTVO prosvete saopštilo je danas da će omogućiti još jednu isplatu povraćaja sredstava samofinansirajućim studentima za 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2024/2025. godini krajem januara 2026. godine, imajući u vidu da deo visokoškolskih ustanova ima tehničke probleme sa dostavljanjem kompletnih i ispravnih podataka o samofinansirajućim studentima i iznosima plaćenih školarina za prvi put upisane predmete.

30. 12. 2025. u 15:54

Politika
Tenis
Fudbal
BIZARNO: Osuđeni predsednik već mesecima štuca, imao medicinski zahvat - nakon izlaska iz bolnice vraća se u zatvor

BIZARNO: Osuđeni predsednik već mesecima štuca, imao medicinski zahvat - nakon izlaska iz bolnice vraća se u zatvor