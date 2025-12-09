Društvo

OKONČANA DRAMA NA NEBU IZNAD PRIŠTINE: Nećete verovati gde je sleteo nemački vojni avion

В.Н.

09. 12. 2025. u 19:57

NEMAČKI vojni avion satima je kružio iznad regiona jer zbog guste magle nije mogao da sleti na Međunarodni aerodrom „Adem Jašari“, potvrđeno je iz Agencije za usluge vazdušne navigacije. Avion je, prema podacima sa sajta „Flajtradar24“, na kraju sleteo u Skoplju.

ОКОНЧАНА ДРАМА НА НЕБУ ИЗНАД ПРИШТИНЕ: Нећете веровати где је слетео немачки војни авион

Foto: Profimedia

Nemački vojni avion satima je kružio iznad prištinskog regiona jer zbog guste magle nije mogao da sleti na Međunarodni aerodrom "Adem Jašari", potvrđeno je iz Agencije za usluge vazdušne navigacije. Avion je, prema podacima sa sajta "Flightradar24", na kraju sleteo u Skoplju.

Driton Ujkani iz Agencije za vazdušnu navigaciju (ASHNA) izjavio je da avion nije imao posadu sertifikovanu za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti, zbog čega se procedura produžila.

- Nemački vojni avion nije mogao da sleti u Prištinu jer nije imao osoblje sertifikovano za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti - rekao je Ujkani za "Kohu".

- Ostali letovi se odvijaju normalno - navodi Ujkani.

Prema podacima servisa "Flightradar24", avion nemačke vojske poleteo je iz Berlina još u 8:40 i na kraju je sleteo u Skoplje.

(Kosovoonline)

