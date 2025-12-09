OKONČANA DRAMA NA NEBU IZNAD PRIŠTINE: Nećete verovati gde je sleteo nemački vojni avion
NEMAČKI vojni avion satima je kružio iznad regiona jer zbog guste magle nije mogao da sleti na Međunarodni aerodrom „Adem Jašari“, potvrđeno je iz Agencije za usluge vazdušne navigacije. Avion je, prema podacima sa sajta „Flajtradar24“, na kraju sleteo u Skoplju.
Nemački vojni avion satima je kružio iznad prištinskog regiona jer zbog guste magle nije mogao da sleti na Međunarodni aerodrom "Adem Jašari", potvrđeno je iz Agencije za usluge vazdušne navigacije. Avion je, prema podacima sa sajta "Flightradar24", na kraju sleteo u Skoplju.
Driton Ujkani iz Agencije za vazdušnu navigaciju (ASHNA) izjavio je da avion nije imao posadu sertifikovanu za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti, zbog čega se procedura produžila.
- Nemački vojni avion nije mogao da sleti u Prištinu jer nije imao osoblje sertifikovano za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti - rekao je Ujkani za "Kohu".
- Ostali letovi se odvijaju normalno - navodi Ujkani.
Prema podacima servisa "Flightradar24", avion nemačke vojske poleteo je iz Berlina još u 8:40 i na kraju je sleteo u Skoplje.
(Kosovoonline)
Preporučujemo
NEMAČKI AVION KRUŽI IZNAD PRIŠTINE: Popaljeni svi alarmi
09. 12. 2025. u 18:08
KURTI NE ŽELI SRBE NA KiM! CIK nije verifikovao Srpsku listu za predstojeće izbore
05. 12. 2025. u 11:43
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)