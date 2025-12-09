PROLEĆE U DECEMBRU: Temperatura i do 18 stepeni, a onda stiže preokret

NASTAVLjA se uticaj snažnog anticklona, pa je vreme veoma stabilno.

Foto: D. Balšić

U većem delu Srbije danas je sunčano, samo ponegde u nizijama, dolinama i kotlinama maglovito. Tempetature se kreću od 8 do 12 stepeni, u predelima sa maglom je hladnije.

Sreda će biti najtopliji dan u sedmici.

Sa Mediterana i sa juga očekuje se priliv još toplije vazdušne mase, a temperature će biti više za 7-8, ponegde i za 10 stepeni u odnosu na prosek za ovo doba godine, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U Srbiji u sredu ujutro maglovito ili uz nisku oblačnost.

Tokom dana umereno naoblačenje, uz sunčane periode. Biće veoma toplo za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni. Najtoplije će biti na istoku zemlje.

Vrlo toplo biće i na planinama, uz temperature iznad 10 stepeni, a prirodni snežni pokrivač u potpunosti će se otopiti.

Od četvrtka do kraja sedmice u nižim predelima Srbije, u dolinama i kotlinama, kao i duž reka tokom većeg dela dana biće maglovito ili uz nisku oblačnost.

Na jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biće sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni, u predelima sa maglom od 1 do 5 stepeni.

Dakle, u mnogim predelima očekuje se temperaturna inverzija. U tom sloju temperatura vazduha raste sa visinom, pa će zato mnoge planine i viši predeli biti znatno topliji od maglovitih nižih predela, gradova, dolina i kotlina.

U predelima sa maglom, a u urbanim i industrijskim predelima, vazduh će zbog smoga i zagađujućih čestica biti veoma zagađen.

U prilog ovakvom vremenu ići će anticiklon, uz vrlo visok vazdušni pritisak i veoma slabo strujanje vazduha. Atmosfera će se ponašati kao poklopac.

Prema trenutnim prognozama, ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom ne očekuje se ni u narednih desetak dana.

Razlog ovome je snažna aktivnost ciklona iznad Atlantrika, koji prema evropskom kopnu šalju veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana. Istovremeno, polje visokog vazdušnog priiska, predstavljaće bloking za prodor ciklona i oblačnih sistema sa padavinama unutar evropskog kopna.

Kada je reč o Novoj godini, u ovom trenutku je i više nego rano prognozirati šta se očekuje tokom tih dana, ali bar do pred sam kraj ove godine nema na vidiku da će doći do jačeg zahlađenja sa padavinama.

(Telegraf)