MUP SAOPŠTIO: Simić nikada nije pravosnažno osuđen, optužbama se dezinformiše javnost

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštilo je danas da najoštrije odbacuje i osuđuje napade u vidu neistinitih informacija povodom postavljenja pukovnika policije Dragiše Simića na dužnost načelnika Uprave granične policije, a koje su, kako se navodi, politički motivisane.

Foto: S. J. M.

-Neistinitim optužbama koje se pojavljuju u pojedinim medijima, a koje se odnose na navodnu osuđivanost načelnika Uprave granične policije Dragiše Simića, dezinformiše se javnost, naglasili su iz MUP-a i objasnili da je protiv njega vođen krivični postupak pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu kada je doneta uslovna osuda koja je po žalbi Simićeve odbrane ukinuta od strane Višeg suda u Beogradu.

Foto MUP

U ponovljenom postupku, kako se dodaje, prvostepeni sud je obustavio postupak, a Simić nikada nije pravosnažno osuđen, te raspolaže i zvaničnim uverenjem o nekažnjavanju, izdatim u skladu sa zakonom, kojim se nedvosmisleno potvrđuje da nije osuđivan.

Simićev rad, kako su naveli, više puta je ocenjivan kao izuzetno stručan i posvećen, kao i da rezultati koje je postigao u prethodnim zadacima najbolje svedoče o njegovim sposobnostima.

Iz MUP-a su naglasili da je on dugogodišnji profesionalac, iskusan rukovodilac i policijski službenik sa značajnim operativnim i organizacionim iskustvom, koji je tokom svoje karijere obavljao najodgovornije dužnosti u sistemu.

-Rad Uprave granične policije predstavlja jedan od ključnih segmenata bezbednosti državne granice, a na njenom čelu mora biti čovek koji može da odgovori na najsloženije izazove, što je Simić više puta dokazao, istakli su i dodali da stoje iza svih svojih kadrovskih rešenja jer su doneta isključivo na osnovu stručnosti, iskustva i rezultata rada kao jedinih kriterijuma koji ih kvalifikuju za rukovodeća mesta.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć