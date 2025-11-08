SVE JE HLADNIJE: Vreme danas pretežno oblačno, a biće i kiše
VREME u Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom i vetrom slabim i umerenim, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jakim istočnim i jugoistočnim, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni.
Najniža temperatura kretaće se od tri do devet stepeni, a najviša od devet do 14, dok se uveče očekuje postepeni prestanak padavina.
Vreme u Beogradu
Oblačno, povremeno sa kišom, sa vetrom slabim i umerenim, istočnim i jugoistočnim, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni.
Temperatura od osam do 10 stepeni, a uveče se očekuje prestanak padavina.
Vreme narednih dana
U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom.
U utorak se očekuje delimično razvedravanje, a sasvim slaba kiša moguća je još ponegde na istoku i jugu.
Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju perioda i malo toplije.
(Sputnjik)
