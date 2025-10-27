BUDIMO HUMANI: Pomozimo Stefanu Vasiljeviću da dobije najvažniju bitku

STEFANU Vasiljeviću je 2014. godine ustanovljena dijagnoza zloćudnog tumora testisa (C62.9 Neoplasma malignum testis, non specificatum).

Foto: Budi human

Operisan je 2017. godine, kada je PH nalaz ukazao da se radi o seminomu nakon čega je primio više linija HT. Potom je operisan u tri navrata 2018. godine zbog metastaza na mozgu kada je PH nalaz sva tri puta ukazao na embrionalni karcinom 85% i teratom 15%. Sprovedena je palijativna zračna terapija endokranijuma sa TD 30 Gy u 10 frakcija. Poslednji put je operisan 2019. godine kada je načinjena osteoplastična kranitomija u frontotemporalnoj regiji desno i resekcija tumora.

Lečen je u KCS i privatnoj bolnici ali uprkos tome dolazi do progresije bolesti pa se od kraja septembra 2025. godine Stefanovo zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Hospitalizovan je i nalazi se u stanju kome. Aktuelno je životno ugrožen bez mogućnosti da bude bez medicinskih intervencija koje održavaju vitalne funkcije. Indikovan je nastavak intenzivne suportivne i sistematske terapije uz pomoć koje se porodica nada da će se njegove vitalne funkcije stabilizovati kako bi mogao da lečenje nastavi u inostranstvu.

Nastavak lečenja iziskuje značajna finansijska sredstva koja porodica nije u mogućnosti samostalno da obezbedi zbog čega je neophodna pomoć svih dobrih ljudi u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za bolničko lečenje u zemlji i inostranstvu, palijativnu negu, terapije, kao i za putne troškove u toku lečenja.

Stefanu možete pomoći ovako:

Uplatom na dinarski račun:

160-6000002375933-04

Uplatom na devizni račun:

160-6000002377415-20

SMS porukom: 1887 na 3030