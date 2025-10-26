DODIR PROVANSE: Novi luksuzni momenat u sobama hotela "Crowne Plaza Belgrade"
POSTOJI trenutak koji dolazi odmah nakon što spustite kofer, skinete kaput i zatvorite vrata hotelske sobe.
Tišina se nežno razlije prostorom, a svet spolja ostane negde iza prozora. Tada sve što je zaista važno postaje jednostavno – miris, dodir, udah... Upravo u tom trenutku počinje iskustvo zbog kog se "Crowne Plaza Belgrade" izdvaja među gradskim hotelima.
Odnedavno, deo tog iskustva postala je i čuvena francuska kozmetika L’OCCITANE en Provence. Sa svojom autentičnom pričom o prirodi, nežnosti i raskošnim teksturama, L’OCCITANE donosi u sobe ovog hotela dah juga Francuske – miris lavande, cveta badema i lagani dodir mediteranskog sunca.
Svaki sapun, losion i gel za tuširanje pažljivo su birani kako bi gosti osetili trenutak istinskog luksuza – onog koji ne mora da se najavi, jer se oseća na prvi dodir. Onog koji ne pokazuje, već ostavlja trag mirisa na koži i osećaj da ste negde gde se zaista misli na vas.
U svetu u kojem se sve meri brzinom, "Crowne Plaza Belgrade" bira drugačiji ritam.
Ritam koji poziva da zastanete, udahnet i uživate u sitnim ritualima koji donose spokoj. I da otkrijete da se luksuz ne meri brojem zvezdica, već načinom na koji se osećate.
"Crowne Plaza Belgrade" x L’OCCITANE, kada miris Provanse postane deo vašeg boravka.
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
