OBLAČNO, MESTIMIČNO SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 17 STEPENI: Vremenska prognoza za nedelju, 26. oktobar

В.Н.

26. 10. 2025. u 00:05

U SRBIJI pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 17 stepeni.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Kako je saopštio Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ), posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 milimetara, ponegde i do 70.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 8 do 11, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima.
Vetar slab i umeren južni, krajem dana u skretanju na severozapadni.
Najniža temperatura oko 11, a najviša oko 15 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima za sedam dana, u ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, samo u Vojvodini uglavnom suvo a slaba prolazna kiša se očekuje samo ponegde u ponedeljak krajem dana i tokom noći ka utorku.

Od srede stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale.

