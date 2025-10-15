Društvo

Ministar Gašić putovao brzim vozom „Soko“ do Subotice zajedno sa kadetima Vojne akademije

В. Н.

15. 10. 2025. u 14:13

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić putovao je danas zajedno sa kadetima Vojne akademije, brzim vozom „Soko” na novootvorenoj deonici brze pruge, na relaciji Beograd – Subotica.

Министар Гашић путовао брзим возом „Соко“ до Суботице заједно са кадетима Војне академије

Foto: Ministarstvo odbrane

Zajedno sa ministrom Gašićem i kadetima, putovali su i rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, šef kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, kao i vršilac dužnosti generalnog direktora „Srbijavoza” Ljubiša Pejičić i izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove Zoran Puzović.

Tokom putovanja, ministar Gašić razgovarao je sa kadetima o njihovim iskustvima tokom školovanja na Vojnoj akademiji, uslovima života i obuke, ali i o motivima zbog kojih su odabrali vojni poziv.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da kadeti Vojne akademije predstavljaju budućnost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i da njihova posvećenost, disciplina i želja da služe otadžbini potvrđuju da Srbija ima na koga da računa u godinama koje dolaze.

– Kadeti Vojne akademije su primer odgovornosti, discipline i patriotizma koji zaslužuju poštovanje. Svojim odnosom prema obavezama, ali i rezultatima koje postižu, dokazuju da se radi o mladim ljudima kojima treba da se ponose svi građani Srbije. Naša zemlja danas je u svim sferama neuporedivo bolja, snažnija i modernija nego ranije. To je rezultat zajedničkog rada, odgovornog rukovođenja i ulaganja u razvoj naše države. Zahvaljujući, pre svega, predsedniku Republike i vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, mi danas imamo jaku i modernu vojsku u kojoj rade zadovoljni ljudi, ali i savremene puteve, železnicu koja ide u korak sa vremenom što u velikoj meri poboljšava život naših građana - rekao je ministar Gašić. 

Ministar odbrane je tokom putovanja razgovarao i sa rukovodstvom preduzeća „Srbijavoz" a.d. o mogućnostima ostvarivanja saradnje i tom prilikom je dogovoreno da se u narednom periodu potpiše sporazum koji će omogućiti da kadeti i učenici vojnih škola ostvaruju pogodnosti za korišćenje usluga ovog preduzeća na teritoriji Republike Srbije.

