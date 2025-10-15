Ministar Gašić putovao brzim vozom „Soko“ do Subotice zajedno sa kadetima Vojne akademije

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić putovao je danas zajedno sa kadetima Vojne akademije, brzim vozom „Soko” na novootvorenoj deonici brze pruge, na relaciji Beograd – Subotica.

Foto: Ministarstvo odbrane

Zajedno sa ministrom Gašićem i kadetima, putovali su i rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, šef kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, kao i vršilac dužnosti generalnog direktora „Srbijavoza” Ljubiša Pejičić i izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove Zoran Puzović.

Tokom putovanja, ministar Gašić razgovarao je sa kadetima o njihovim iskustvima tokom školovanja na Vojnoj akademiji, uslovima života i obuke, ali i o motivima zbog kojih su odabrali vojni poziv.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da kadeti Vojne akademije predstavljaju budućnost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i da njihova posvećenost, disciplina i želja da služe otadžbini potvrđuju da Srbija ima na koga da računa u godinama koje dolaze.

– Kadeti Vojne akademije su primer odgovornosti, discipline i patriotizma koji zaslužuju poštovanje. Svojim odnosom prema obavezama, ali i rezultatima koje postižu, dokazuju da se radi o mladim ljudima kojima treba da se ponose svi građani Srbije. Naša zemlja danas je u svim sferama neuporedivo bolja, snažnija i modernija nego ranije. To je rezultat zajedničkog rada, odgovornog rukovođenja i ulaganja u razvoj naše države. Zahvaljujući, pre svega, predsedniku Republike i vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, mi danas imamo jaku i modernu vojsku u kojoj rade zadovoljni ljudi, ali i savremene puteve, železnicu koja ide u korak sa vremenom što u velikoj meri poboljšava život naših građana - rekao je ministar Gašić.

Ministar odbrane je tokom putovanja razgovarao i sa rukovodstvom preduzeća „Srbijavoz" a.d. o mogućnostima ostvarivanja saradnje i tom prilikom je dogovoreno da se u narednom periodu potpiše sporazum koji će omogućiti da kadeti i učenici vojnih škola ostvaruju pogodnosti za korišćenje usluga ovog preduzeća na teritoriji Republike Srbije.