UŽIVAJTE DO OVOG DANA, A ONDA VELIKI OBRT: Stiže veliko nevreme - detaljna prognoza do kraja nedelje

DO ČETVRTKA zadržaće se suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, i sa dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 15 do 18 stepeni. Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti jug Srbije, u petak će se proširiti na ostatak zemlje. U subotu oblačno, sa kišom i lokalnim pljuskovima, a suvo na severozapadu Vojvodine. Posle podne postepeni prestanak padavina, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za sredu

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, posle hladnog jutra tokom dana u sredu biće umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, naročito u južnim predelima. U Vojvodini tokom jutra i prepodneva pretežno oblačno ali će se zadržati suvo. Vetar slab, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.

U Beogradu u sredu malo i umereno oblačno. Minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za četvrtak

U četvrtak, nakon hladnog jutra, tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 15 do 18 stepeni. Krajem dana na jugu zemlje očekuje se naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima.

U Beogradu će u četvrtak biti preteženo sunčano. Najniža temperatura vazduha 7 stepeni, najviša dnevna 18 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

U Srbiji će u petak biti oblačno i svežije, sa kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura vazduha će biti od 5 do 10 stepeni, a najviša od 12 do 15 stepeni.

U Beogradu će u petak padati kiša. Minimalna temperatura vazduha 10 stepeni, očekuje se da maksimalna dnevna bude 13 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za vikend

Prvog dana vikenda u Srbiji će biti oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, a najviša od 13 do 16 stepeni.

U Beogradu su u subotu mogući pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 14 stepeni.

U nedelju i ponedeljak u Srbiji suvo, a nove padavine se očekuju od utorka.

U Beogradu drugog dana vikenda promenjivo oblačno. Jutarnja najniža temperatura 7 stepeni, maksimalna u toku dana 14 stepeni.

Naoblačenje i uslovi za kišu

"Vreme&Radar" prognozira za sredu i četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U sredu i četvrtak očekuju se slične vrednosti temperature kao u utorak, između 15 i 19 stepeni.

- Prema trenutnim izgledima u petak naoblačenje, tokom dana i u noći ka suboti mestimično-povremeno će biti uslova za kišu, uz veće izglede za padavine u predelima južno od Save i Dunava. U subotu još ujutro/prepodne ponegde s kišom, u nastavku dana prestanak padavina. Zbog oblačnosti i padavina malo svežije u petak i subotu - najavili su meteorolozi.

