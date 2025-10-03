SNEG ZATRPAO DEO SRBIJE: Putevi blokirani, drveće pada, ljudi se terencima probijaju do kuća

Kopaonik je i ovog jutra najhladnije mesto u Srbiji, a snežni pokrivač zabeleo je i druge krajeve naše zemlje, pre svega planinske predele. Sneg je pao i u Ivanjici, zbog čega su putevi ostali paralisani, a meštani pojedinih sela moraju terenskim vozilima da se probijaju do svojih kuća.

Foto: ppmedia.rs

Planina Mučanj "okovana" je snegom, a grane pod teretom skroz su se spustile do kolovoza i otežavaju saobraćaj.

Meštani sela Maskova prinuđeni da se terenskim vozilima probijaju do svojih kuća.

Sneg i noćas pravio haos u Ivanjici

Na magistralnom putu Ivanjica – Sjenica drveće je sinoć palo na kolovoz pod teretom snega. Pored toga, na putu se već izvode radovi na rehabilitaciji, što je dodatno otežalo saobraćaj.

- Apelujemo vozačima da krenu samo sa zimskom opremom i povećanim oprezom. Vozite sporije i bez žurbe – bezbednost na prvom mestu - kazali su juče.

Građani su noćas uklanjali drveće kako bi se put oslobodio, a vozačima se savetuje maksimalan oprez i odlaganje puta ako nije neophodan.

Put prema Kušićima je pod snegom, kolovoz klizav i otežan za vožnju.

Padavine se očekuju i danas

Juče je sneg na planinama Srbije zatekao mnoge nespremne i to na početku oktobra, a više od pola metra snežnih padavina očekuju se i danas u južnim delovima Moravičkog, Raškog i Rasinskog okruga, u planinskim delovima Topličkog i Rasinskog okruga i na Kosovu i Metohiji, izjavio je meteorolog Slobodan Sovilj.

Podsetimo, sneg već dva dana veje na Kopaoniku, ali su se juče zabeleli i drugi predeli u našoj zemlji, i to uglavnom planine - Zlatar, Stara planina, okolina Ivanjice...

Već u nedelju krajem dana do naše zemlje stiže i novi oblačni sistem iz Srednje Evrope koji će doneti još padavina u regionu, posebno u Sloveniji, na severu Jadrana i na zapadu Hrvatske.