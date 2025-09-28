Društvo

DOLAZI PRVI SNEG: Zima poranila, evo kada nas očekuje drastičan pad temperature

В.Н.

28. 09. 2025. u 14:02

U SRBIJI narednih dana promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom.

ДОЛАЗИ ПРВИ СНЕГ: Зима поранила, ево када нас очекује драстичан пад температуре

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Sutra posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina.

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 8 do 13 stepeni, a najviša od 16 do 20, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. 

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno i sveže vreme, sutra ujutru sa kratkotrajnom slabom kišom, tokom dana biće suvo. Duvaće slab, severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša oko 18.

Vreme narednih dana

I idućih sedam dana očekuje se svežije vreme. U utorak će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Zatim će uslediti umereno do potpuno oblačno vreme, u sredu uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od četvrtka do subote i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, koja će na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije preći u susnežicu i sneg.

U iduću nedelju i ponedeljak biće suvo vreme.

