„Gradska čistoća“ podseća na Likovni konkurs- ,, Prljavo ili čisto nije isto“!

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd podseća sugrađane, a pre svega učenike viših razreda beogradskih osnovnih škola, da i ove jeseni nastavlja lepu tradiciju organizovanja likovnih konkursa za najmlađe sugrađane.

Nakon velikog uspeha i oduševljenja koje su izazvali radovi dece iz beogradskih predškolskih ustanova i učenika nižih razreda beogradskih osnovnih škola, zaposleni u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje ovog preduzeća rešili su da pruže priliku i starijim osnovcima, odnosno đacima od petog do osmog razreda.

Tema i ovogodišnjeg konkursa je „Prljavo ili čisto, nije isto“, a kroz svoje crteže učenici će imati priliku da pokažu koliko je važno da čuvamo naš grad održavajući njegovu higijenu, kao i da svojim maštovitim idejama pošalju poruku o značaju ekologije i zaštite životne sredine.

Pet najboljih radova koje će izabrati komisija Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje biće nagrađeno od strane JKP „Gradska čistoća“ Beograd, a ono što će posebno obradovati mlade autore jeste činjenica da će pobednički crteži biti iskorišćeni za brendiranje omiljenih vozila „Gradske čistoće“. Tako će njihova kreativnost postati vidljiva svim građanima, jer će crteži ukrašavati kamione koji svakodnevno održavaju naš grad čistim.

Svi zainteresovani učenici od 5. do 8. razreda mogu poslati svoje radove poštom na adresu: JKP „Gradska čistoća“ Beograd, Mije Kovačevića br. 4, 11000 Beograd, sa naznakom „Za Likovni konkurs“ ili svoje radove lično ili u pratnji svojih roditelja doneti na glavni ulaz, odnosno portirnicu preduzeća, na istoj adredsi.

Važno: Na poleđini radova ili na koverti u kojoj je rad, obavezno je napisati ime i prezime učenika, naziv škole, razred koji pohađa, kao i kontakt telefon roditelja ili staratelja.

Rok za dostavu radova je petak, 26. septembar 2025. godine, a imena pet najuspešnijih mladih umetnika biće objavljena 1. oktobra 2025. godine.

Pozivamo sve učenike viših razreda beogradskih osnovnih škola, nastavnike, i roditelje da se pridruže ovom značajnom kreativnom projektu, jer samo zajedničkim snagama možemo ulepšati naš glavni grad i pokazati da svest o održavanju higijene prestonice nije samo naša obaveza već i kultura življenja.