NA ISTOM MESTU KAO PREKJUČE: Ponovo detektovan zemljotres u Srbiji

07. 09. 2025. u 14:02

ZEMLjOTRES magnitude 3.4 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelju, 7. septembar 2025 u 13:39 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Sokolovica, na oko 7.4906 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.28 i dužine 20.29.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

