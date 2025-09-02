DANAS JE SVETI MUČENIK TALALEJ: Običaj je da se na današnji dan ne izlazi na groblje
SVETI mučenik Talalej je hrišćanski svetitelj. Otac mu je bio Verukije, a majka Romilija. Po zanimanju je bio lekar.
Postradao je za Hrista u svojoj osamnaestoj godini za vreme vladavine Numerijana. Kada je ispovedio svoju veru u Hrista pred sudijom mučiteljem, sudija je naredio dvojici dželata Aleksandru i Asteriju, da mu svrdlom provrte kolena, provuku konopac kroz probušene kosti i obese za jedno drvo.
U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je dželatima nevidljiva sila Božja oduzela vid, te su umesto Talaleja oni probušili jednu dasku i obesili je o drvo. Kada je mučitelj ovo doznao, pomislio je da su dželati to namerno učinili, pa je naredio da ih šibaju.
Tada su Aleksandar i Asterije povikali: „Živ nam Gospod, od sada i mi postajemo hrišćani, verujemo u Hrista, i stradamo za Njega!“ Čuvši ovo, mučitelj je naredio da ih mačem poseku. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je tada sam mučitelj uzeo svrdlo da sam probuši kolena Talaleju, ali su mu se ruke oduzele, i on je morao moliti Talaleja, da ga ovaj spase, što je Talalej i učinio. Pominje se da je potom je bačen u vodu, ali se javio živ pred mučitelja i kada je potom bačen pred zverove, zverovi su mu lizali noge i umiljavali se oko njega. Najzad je posečen mačem 284. godine.
Srpska pravoslavna crkva slavi ga 20. maja po crkvenom, a 2. juna po gregorijanskom kalendaru.
Na današnji dan u selima širom Srbije se poštuje običaj da se ne izlazi na groblje, jer se veruje da duše mučitelja Talalejevih vrebaju žrtve, kojima bi prenele zlu kob i mučile ih… A ako je baš nužda, bezbedno je ići samo pre podne kada ove zle duše spavaju.
