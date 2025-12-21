MASAKR ISPRED KAFANE: Ubijeno 10 ljudi i ranjeno još toliko - nasumično pucali po prolaznicima, pa pobegli sa dva vozila (FOTO)
NAORUŽANI napadači ubili su najmanje 10 osoba i ranili još najmanje 10 u napadu koji se dogodio u naselju Bekersdal, 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, saopštila je danas lokalna policija.
Motiv napada još nije poznat, a prema policijskom saopštenju, napadači su nasumično pucali po prolaznicama na ulicama nedaleko od Johanesburga, prenosi CBS.
- Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima - izjavila je portparolka policije Brenda Muridili.
Otvorili vatru na goste lokalne kafane
Kako prenosi Gardijan, napadači u dva vozila "otvorili su vatru na goste kafane i nastavili da pucaju nasumično dok su bežali sa mesta događaja“, navodi se u saopštenju policije.
Najmanje 10 ljudi povređeno
Najmanje deset ljudi je povređeno i oni su prevezeni u bolnicu. Ovo je drugi masovni napad u Južnoj Africi ovog meseca, kada su, 6. decembra, naoružani napadači upali u hostel u blizini Pretorije, ubivši 12 ljudi, među kojima i trogodišnje dete.
Policija traga za najmanje 10 osumnjičenih
Policija je saopštila da traga za najmanje 10 osoba osumnjičenih za jutrošnji napad.
Načelnik policije provincije Gauteng, Fred Kekana, izjavio je za SABC News da je, prema iskazima svedoka, "devet osumnjičenih bilo naoružano pištoljima, dok je jedan imao automatsku pušku AK-47".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini
Preporučujemo
SAČEKUŠA U ZEMUNU: Izrešetan automobil jednog od vođa navijača FK Zemun
20. 12. 2025. u 16:24
PUCNjAVA ISPRED UGOSTITELjSKOG OBJEKTA: Policija odvah izašla na teren
20. 12. 2025. u 11:19
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)