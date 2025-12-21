MASAKR ISPRED KAFANE: Ubijeno 10 ljudi i ranjeno još toliko - nasumično pucali po prolaznicima, pa pobegli sa dva vozila (FOTO)

NAORUŽANI napadači ubili su najmanje 10 osoba i ranili još najmanje 10 u napadu koji se dogodio u naselju Bekersdal, 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, saopštila je danas lokalna policija.

Motiv napada još nije poznat, a prema policijskom saopštenju, napadači su nasumično pucali po prolaznicama na ulicama nedaleko od Johanesburga, prenosi CBS.

- Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima - izjavila je portparolka policije Brenda Muridili.

Otvorili vatru na goste lokalne kafane

Kako prenosi Gardijan, napadači u dva vozila "otvorili su vatru na goste kafane i nastavili da pucaju nasumično dok su bežali sa mesta događaja“, navodi se u saopštenju policije.

[IN PICTURES]: A shooting in Bekkersdal, near Johannesburg, has left ten people dead and ten others wounded. South African police say unknown gunmen randomly targeted some victims. pic.twitter.com/APBnDTWBc5 — News Central TV (@NewsCentralTV) December 21, 2025

Najmanje 10 ljudi povređeno

Najmanje deset ljudi je povređeno i oni su prevezeni u bolnicu. Ovo je drugi masovni napad u Južnoj Africi ovog meseca, kada su, 6. decembra, naoružani napadači upali u hostel u blizini Pretorije, ubivši 12 ljudi, među kojima i trogodišnje dete.

Policija traga za najmanje 10 osumnjičenih

Policija je saopštila da traga za najmanje 10 osoba osumnjičenih za jutrošnji napad.

Načelnik policije provincije Gauteng, Fred Kekana, izjavio je za SABC News da je, prema iskazima svedoka, "devet osumnjičenih bilo naoružano pištoljima, dok je jedan imao automatsku pušku AK-47".

(Tanjug)

