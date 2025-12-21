Politika

PROVOCIRALI MU SINA, VIKALI DA JE "ĆACI", PA KRENULI U NAPAD: Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić o strašnom incidentu

Новости онлине

21. 12. 2025. u 11:10

PREDSEDNIK opštine Kosjerić Žarko Đokić, čiji je sin noćas napadnut u Kosjeriću, kaže da je ceo događaj politički motivisan.

ПРОВОЦИРАЛИ МУ СИНА, ВИКАЛИ ДА ЈЕ ЋАЦИ, ПА КРЕНУЛИ У НАПАД: Председник општине Косјерић Жарко Ђокић о страшном инциденту

FOTO TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

Kako nam je ispričao, njegov sin Andrija je bio sa još sedam, osam drugova u kafiću.

- Tu su bili drugi mladići, koji su neprekidno provocirali mog sina i njegovo društvo i vikali im "ćaci". To se valjda posle prenelo na ulicu, a onda smo naišli moj prijatelj Slobodan Đukić i ja, vraćali smo se sa slave. Njih je bilo pedesetak. Tu je došla policija i sve je prošlo bez nekih velikih problema. Prijatelj i ja smo otišli. Posle toga, napali su na druga moga sina Milovića, a S.V. je prišao Andriji i iscepao mu odelo. On je odmah otišao u policiju – rekao je Žarko Đokić, otac napadnutog mladića.

On je dodao da se jasno vidi da je sve ovo politički motivisano.

- Jasno se vidi da je ovo politički motivisano. Milovića su napadali što nije blokader, već ćaci, a isto tako i Andriju, jer je moj sin - dodao je Žarko Đokić.

Prema policijskom saopštenju noćas oko pola sata posle ponoći policija u Kosjeriću, prilikom obavljanja redovne patrolne delatnosti, ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici uočili okupljenu veću grupu lica koja su se verbalno raspravljala, a među kojima su bili predsednik Opštine Kosjerić Žarko Đokić (44), njegov sin A. Đ. (20) i prijatelj S. Đ. (46) s jedne strane i oko 50 osoba s druge strane. Policajci su razdvojili okupljene i upozorili ih na ponašanje kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira, nakon čega je M. M. (29), tokom postupanja, vređao policijskog službenika.

Nakon toga, u jedan sat posle ponoći, u prostorije PS Kosjerić, pristupio je sin predsednika Opštine Kosjerić A. Đ. i prijavio da mu je više nepoznatih lica pocepalo majicu u ugostiteljskom objektu, dok su policijski službenici pozvali njegovog oca Žarka Đokića i S. Đ. da dođu u stanicu i daju izjavu.

Potom je ispred PS Kosjerić došao S.V. (21) kako bi se navodno raspravio sa S. Đ. u čemu ga je policija sprečila. Prilikom odlaska psovao je zaposlene u PS, šutnuo kantu za smeće i na jednoj kući oštetio oluk.

O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi koje se izjasnilo da se od učesnika uzmu izjave i da se potom tužilaštvu dostavi izveštaj, kao i da se protiv M. M. i S. V. podnesu prekršajne prijave po Zakonu o javnom redu i miru.

Policija, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim događajem.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu