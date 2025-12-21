PROVOCIRALI MU SINA, VIKALI DA JE "ĆACI", PA KRENULI U NAPAD: Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić o strašnom incidentu

PREDSEDNIK opštine Kosjerić Žarko Đokić, čiji je sin noćas napadnut u Kosjeriću, kaže da je ceo događaj politički motivisan.

FOTO TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

Kako nam je ispričao, njegov sin Andrija je bio sa još sedam, osam drugova u kafiću.

- Tu su bili drugi mladići, koji su neprekidno provocirali mog sina i njegovo društvo i vikali im "ćaci". To se valjda posle prenelo na ulicu, a onda smo naišli moj prijatelj Slobodan Đukić i ja, vraćali smo se sa slave. Njih je bilo pedesetak. Tu je došla policija i sve je prošlo bez nekih velikih problema. Prijatelj i ja smo otišli. Posle toga, napali su na druga moga sina Milovića, a S.V. je prišao Andriji i iscepao mu odelo. On je odmah otišao u policiju – rekao je Žarko Đokić, otac napadnutog mladića.

On je dodao da se jasno vidi da je sve ovo politički motivisano.

- Jasno se vidi da je ovo politički motivisano. Milovića su napadali što nije blokader, već ćaci, a isto tako i Andriju, jer je moj sin - dodao je Žarko Đokić.

Prema policijskom saopštenju noćas oko pola sata posle ponoći policija u Kosjeriću, prilikom obavljanja redovne patrolne delatnosti, ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici uočili okupljenu veću grupu lica koja su se verbalno raspravljala, a među kojima su bili predsednik Opštine Kosjerić Žarko Đokić (44), njegov sin A. Đ. (20) i prijatelj S. Đ. (46) s jedne strane i oko 50 osoba s druge strane. Policajci su razdvojili okupljene i upozorili ih na ponašanje kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira, nakon čega je M. M. (29), tokom postupanja, vređao policijskog službenika.

Nakon toga, u jedan sat posle ponoći, u prostorije PS Kosjerić, pristupio je sin predsednika Opštine Kosjerić A. Đ. i prijavio da mu je više nepoznatih lica pocepalo majicu u ugostiteljskom objektu, dok su policijski službenici pozvali njegovog oca Žarka Đokića i S. Đ. da dođu u stanicu i daju izjavu.

Potom je ispred PS Kosjerić došao S.V. (21) kako bi se navodno raspravio sa S. Đ. u čemu ga je policija sprečila. Prilikom odlaska psovao je zaposlene u PS, šutnuo kantu za smeće i na jednoj kući oštetio oluk.

O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi koje se izjasnilo da se od učesnika uzmu izjave i da se potom tužilaštvu dostavi izveštaj, kao i da se protiv M. M. i S. V. podnesu prekršajne prijave po Zakonu o javnom redu i miru.

Policija, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim događajem.

(Kurir)