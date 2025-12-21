VREME DANAS PROMENLJIVO: Oblačno i maglovito, ponegde sa kišom
VREMENSKA prognoza za nedelju, 21. decembar 2025.
Vreme u Srbiji
Jutro maglovito, u toku dana oblačno i tmurno, ponegde i maglovito, a na severozapadu i zapadu Srbije, kao i u Negotinskoj Krajini sa sipećom kišom, dok se sunčani periodi očekuju samo na visokim planinama uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije.
Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 3 do 8 stepeni Celzijusa dok će u mestima sa dužim zadržavanjem magle biti hladnije, od 0 do 2 stepena.
Uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje se ponovo formiranje magle.
Vreme u Beogradu
Ujutru magla, koja će se u nižim delovima grada zadržati i pre podne.
Tokom dana oblačno i tmurno. Vetar slab, istočni i jugoistočni.
Najniža temperatura oko 3 stepena, a najviša oko 6. Uveče i tokom noći uslediće ponovo formiranje magle.
Vreme narednih dana
U ponedeljak će u većem delu biti oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije.
U utorak se magla i niska oblačnost očekuju uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije, sredinom dana na jugozapadu i zapadu, posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima uslediće naoblačenje s kišom, na planinama će kratkotrajno padati i sneg.
Od četvrtka padavine će biti ređa pojava, a temperatura u postepenom padu. U košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.
(Sputnjik)
