VREME DANAS PROMENLJIVO: Oblačno i maglovito, ponegde sa kišom

VREMENSKA prognoza za nedelju, 21. decembar 2025.

Foto: N. Živanović

Vreme u Srbiji

Jutro maglovito, u toku dana oblačno i tmurno, ponegde i maglovito, a na severozapadu i zapadu Srbije, kao i u Negotinskoj Krajini sa sipećom kišom, dok se sunčani periodi očekuju samo na visokim planinama uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije.

Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 3 do 8 stepeni Celzijusa dok će u mestima sa dužim zadržavanjem magle biti hladnije, od 0 do 2 stepena.



Vetar slab u većem delu zemlje, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni.

Uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje se ponovo formiranje magle.

Vreme u Beogradu

Ujutru magla, koja će se u nižim delovima grada zadržati i pre podne.

Tokom dana oblačno i tmurno. Vetar slab, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura oko 3 stepena, a najviša oko 6. Uveče i tokom noći uslediće ponovo formiranje magle.

Vreme narednih dana

U ponedeljak će u većem delu biti oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije.

U utorak se magla i niska oblačnost očekuju uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije, sredinom dana na jugozapadu i zapadu, posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima uslediće naoblačenje s kišom, na planinama će kratkotrajno padati i sneg.

Od četvrtka padavine će biti ređa pojava, a temperatura u postepenom padu. U košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

(Sputnjik)