MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)

Pozdrav iz zemlje košarke. Tako volimo da se hvalimo kada neko naš, ili naši, urade nešto košarkaški sjajno. A novi srpski košarkaški biser je tu. I opčinio je Ameriku.

Zove se Milan Momčilović, treća je godina državnog američkog univerziteta u Ajovi, a u dresu Ajova stejta čini čuda.

Iako je krilni centar, a visok je 203 centimetra, ove sezone šutira trojke sa nestvarnih 52,6% preciznosti (41/78). Primera radi, Stef Kari, po mnogima najbolji dalekometni šuter svih vremena, Trojke je najbolje šutirao pre 13 sezona, kada mu je prosek realizacije bio 45,5%.

Ekipu "ciklona" mladi Amerikanac srpskog porekla (Milan je rođen u Viskonsinu) predvodi sa 17,5 poena po meču, uz 3,2 skoka, 1,1 asistenciju i 1,2 "krađe" po utakmici.

Igra - ovako:

Nekoliko univerziteta ga je htelo nakon što je Momčilović "ponizio" sina Lebrona Džejmsa, o čemu su vas "Novosti" izvestile još 2022. ali je on izabrao Ajova stejt.

I tamo briljira - i na ove načine:





