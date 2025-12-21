BAČULOV USLIKAN U NOVOM PAZARU: U bliskom razgovoru sa vehabijom, drži mu ruku na ramenu (FOTO)
MIŠA Bačulov, opozicionar osumnjičen da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije i aktuelnu vlast, nalazi se u Novom Pazaru gde se sreo sa jednim vehabijom.
Naime, Bačulov je stigao u Novi Pazar, a kako se može videti na fotografiji, on je u prisnom razgovoru sa jednim vehabijom, kome čak stavlja i ruku na rame.
Podsetimo, članovi vehabijskog pokreta u Srbiji dovođeni su u vezu sa planiranjem terorističkih napada, a vehabija Senad Ramović Becan ubijen je u avgustu 2024. godine u okršaju sa policijom u blizni divljeg prelaza kod administrativne linije sa KiM, na području Novog Pazara.
Vehabiju je locirala BIA u šumi, na teško pristupačnom području.
Senad Ramović Becan iz Novog Pazara, koji je zbog terorizma bio osuđen na 13,5 godina zatvora, ispričao je u jednom intervjuu da li je pripremao terorističke napade u Beogradu.
Ramović je bio stanodavac džihadiste Miloš Žujovića, koji je 29. juna 2024. godine samostrelom teško ranio policajca Miloša Jevremovića.
Ramović je uhapšen 2007. nakon oružanog obračuna sa policajcima u selu Trnava kod Novog Pazara.
Tada je uhapšeno još 14 Ramovićevih saradnika, koji su svi tada označeni kao pripadnici vehabijskog pokreta.
