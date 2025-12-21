KREMLJ O MAKRONOVOJ PORUCI: "Putin je spreman"

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin spreman je za dijalog sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: AP Photo/Thibault Camus, Pool/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Makron je izrazio spremnost da razgovara sa Putinom. Važno je podsetiti se onoga što je predsednik rekao tokom direktne linije. Takođe je izrazio spremnost za dijalog sa Makronom. Ako postoji obostrana politička volja, to se može oceniti samo pozitivno - rekao je Peskov za RIA Novosti.

On je dodao da eventualni dijalog između Putina i Makrona treba da bude pokušaj razumevanja stavova sa obe strane, a ne "predavanje".

Makron je ranije izjavio da je došlo vreme da on i evropski lideri ponovo stupe u dijalog sa Putinom, u kontekstu aktuelnih napora koje predvode Sjedinjene Američke Države da se okonča rat u Ukrajini, piše list "Figaro".

- Mislim da će ponovo biti korisno razgovarati sa Vladimirom Putinom - rekao je Makron novinarima nakon samita u Briselu, na kojem je Evropska unija postigla sporazum o izdvajanju 90 milijardi evra za podršku Kijevu.

Makron je naveo da primećuje da pojedini lideri već komuniciraju sa ruskim predsednikom, posebno aludirajući na, kako je rekao, američkog predsednika Donalda Trampa, koji je ponovo uspostavio kontakt sa Putinom nakon povratka na vlast u januaru.

- Mislim da mi, Evropljani i Ukrajinci, imamo interes da pronađemo okvir za pravilno ponovno uključivanje u ovu diskusiju. U suprotnom, razgovaraćemo međusobno sa pregovaračima koji će potom otići i razgovarati nasamo sa Rusima, što nije idealno - rekao je Makron.

Francuski i ruski predsednik poslednji put su razgovarali početkom jula, uglavnom o diplomatskim naporima u vezi sa iranskim nuklearnim programom, kada su ponovo ispoljene razlike u stavovima o Ukrajini.

Pre toga, njihov prethodni razgovor vođen je 11. septembra 2022. godine i odnosio se na bezbednost nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini, koju su okupirale ruske snage. Makron i Putin su se prvi put sastali nakon Makronovog stupanja na dužnost 29. maja 2017. godine u Versajskom dvorcu.

(Tanjug)