Svet

PUTINOV SPECIJALNI IZASLANIK: Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

K. Despotović

21. 12. 2025. u 08:41

DUBOKA država pokušava da izazove treći svetski rat podsticanjem "antiruske paranoje" širom Velike Britanije i EU, izjavio je danas specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛНИ ИЗАСЛАНИК: Дубока држава покушава да изазове трећи светски рат

Foto: Tanjug

Njegova izjava je usledila kao komentar na raniju izjavu direktorke Nacionalne obaveštajne službe SAD Talsi Gabard, koja je rekla da "ratni huškači iz "duboke države" i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju da potkopaju napore predsednika (SAD Donalda) Trampa da donese mir Ukrajini i Evropi".

- Gabard je briljantna ne samo za dokumentovanje Obaminog i Bajdenovog porekla ruske prevare, već i za razotkrivanje ratnohuškačke mašine duboke države koja pokušava da izazove treći svetski rat raspirivanjem antiruske paranoje širom Velike Britanije i EU. Razum je važan - vratite zdrav razum, mir i bezbednost - rekao je Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks.

Talsi Gabard prethodno je na Iksu 20. decembra objavila da ratni huškači i njihovi propagandni mediji lažno tvrde da američka obaveštajna zajednica podržava stav EU i NATO da je cilj Rusije da izvrši invaziju, odnosno osvoji Evropu, kako bi dobila podršku za svoju proratnu politiku.

- Istina je da američka obaveštajna služba procenjuje da Rusija nema sposobnost čak ni da osvoji i okupira Ukrajinu, a da ne govorimo o invaziji i okupaciji Evrope - navela je ona.

(Tanjug)

