DUBOKA država pokušava da izazove treći svetski rat podsticanjem "antiruske paranoje" širom Velike Britanije i EU, izjavio je danas specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

Njegova izjava je usledila kao komentar na raniju izjavu direktorke Nacionalne obaveštajne službe SAD Talsi Gabard, koja je rekla da "ratni huškači iz "duboke države" i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju da potkopaju napore predsednika (SAD Donalda) Trampa da donese mir Ukrajini i Evropi".

- Gabard je briljantna ne samo za dokumentovanje Obaminog i Bajdenovog porekla ruske prevare, već i za razotkrivanje ratnohuškačke mašine duboke države koja pokušava da izazove treći svetski rat raspirivanjem antiruske paranoje širom Velike Britanije i EU. Razum je važan - vratite zdrav razum, mir i bezbednost - rekao je Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks.

Talsi Gabard prethodno je na Iksu 20. decembra objavila da ratni huškači i njihovi propagandni mediji lažno tvrde da američka obaveštajna zajednica podržava stav EU i NATO da je cilj Rusije da izvrši invaziju, odnosno osvoji Evropu, kako bi dobila podršku za svoju proratnu politiku.

- Istina je da američka obaveštajna služba procenjuje da Rusija nema sposobnost čak ni da osvoji i okupira Ukrajinu, a da ne govorimo o invaziji i okupaciji Evrope - navela je ona.

