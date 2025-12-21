DANAS SU DETINCI, A OVE OBIČAJE NE SMEMO PRESKOČITI: Evo zašto se kaže da baš ovaj praznik zbližava porodicu

VREME do Božića neko meri danima, neko sedmicama. U pravoslavlju, vreme se meri praznicima. Danas, u 3. nedelju pre dana rođenja sina Božijeg, slave se Detinci.

Foto: N. Skenderija/Zoran Jovanović Mačak

U susret Božiću, vreme se broji praznicima koji se pamte čitavog života i prenose na sledeće generacije, podsećajući na reči Isusa Hrista - Zaista vam kažem: Koji ne primi Carstva Božijega kao dete, neće ući u njega. Biti kao dete jeste povratak životu kao radosti i životu kao slobodi, što je i sama suština praznika koji najavljuju rođenje sina Božijeg.

Detinci, Materice i Oci, provode se u zajedništvu, uz okupljanje porodice.

Danas, na Detince, roditelji vezuju mališane, od, simbolično, onih u kolevci do još nevenčanih mladih, očekujući dar za odrešenje.

Sledeće nedelje u ulozi darodavca su majke, poslednje nedelje pred Božić, poklone dele očevi.

Međusobnim vezivanjem i odrešenjem, ukazuje se da se treba radovati i kada darujemo druge, da davanje znači dobijanje, da milosrđe znači ljubav prema bližnjem, da praštanje i pokajanje jesu vrline.

I sve to kroz igru i vesele porodične praznike. Svakog od ovih praznika, priprema se svečani ručak na kojem se okupi cela porodica.

(Rtv.rs)

