NA PUTEVIMA SRBIJE USKORO NOVI RADARI: Kazne do 120.000 dinara, policajac neće morati da bude prisutan na licu mesta

SRBIJA se sprema za revoluciju u kontroli saobraćaja, jer Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) i Uprava saobraćajne policije (MUP) uveliko rade na postavljanju nove generacije mobilnih i stacionarnih radara koji će drastično promeniti način kažnjavanja vozača.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Novina je u tome što će ovi radari, kako se najavljuje, osim standardnog merenja prekoračenja brzine, automatski beležiti još dva ključna prekršaja: korišćenje mobilnih telefona u vožnji i nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

Ključni detalj, koji je za medije potvrdio pomoćnik direktora ABS-a Veljko Ćurčić, jeste da policajac neće morati da bude prisutan na licu mesta. Mobilni radari će moći da se premeštaju, što znači da vozači neće znati tačnu lokaciju nadzora.

- Kazne će stizati i bez prisustva policije! Apelujem na sve učesnike u saobraćaju – poštujte propise zbog svoje bezbednosti - izjavio je direktor ABS-a Branko Stamatović, potvrđujući da su uređaji već nabavljeni i da se skoro puštanje u rad očekuje.

Cilj: Manje žrtava na putevima

Ovo pojačavanje nadzora dolazi kao direktan odgovor na zabrinjavajuće statistike. Od početka ove godine, na putevima Srbije život je izgubilo 390 osoba, dok je 15.320 povređeno u saobraćajnim nezgodama.

ABS najavljuje nultu toleranciju prema bahatosti. Direktor Stamatović je najavio i zalaganje za promenu zakona koja bi podrazumevala znatno veće novčane kazne, naročito za bahate vozače pod dejstvom alkohola.

- Naša misija je jasna – nulta tolerancija prema bahatosti i nesavesnosti i znatno veće kazne za saobraćajne prekršaje - zaključio je Stamatović.

Stručnjak za bezbednost u saobraćaju Milan Božović kazao je za Euronews Srbija da je ipak potrebno vreme da se obrade informacije o učinjenom prekršaju.

- Kada operativci obrade podatke o učinjenom prekršaju treba da se pošalje dopis vlasniku vozila jer radari ne prepoznaju lice vozača. Nakon toga vlasnik treba da se izjasni ko je upravljao vozilom - rekao je on.

Kako je naveo, tek nakon toga može da se šalje kazna onome ko je napravio prekršaj.

- Može da se desi da se prekršaj napravi tokom zimskih meseci, a da kazna stigne tokom letnjih, a sve najkasnije mora da se završi u roku od dve godine da ne bi zastarelo - rekao je Božović.

Naveo je da u Evropi vozači koji naprave prekršaj vrlo brzo budu obavešteni da im je napisana kazna.

- Vozači u Evropi koji načine prekršaj pa tog dana izađu sa teritorije Evropske unije na granici neće biti upozoreni da imaju kaznu. Međutim, kada se budu vraćali u Evropsku uniju, odnosno posle nekoliko dana, na granici će biti obavešteni da su napravili saobraćajni prekršaj - objasnio je Božović.

Kazne za ova 3 prekršaja

U slučaju nevezivanja sigurnosnog pojasa sledi kazna u iznosi od 10.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje (bez "hands-free") – kazna iznosi 10.000 dinara, a ako se plati u roku od 8 dana često je polovina iznosa 5.000 dinara.

Prekoračenje brzine u naseljenim mestima:

do 10 km/h preko dozvoljene: ~3.000 dinara.11–20 km/h preko: ~5.000 dinara.21–40 km/h preko: ~10.000 dinara.51–70 km/h: 20.000 - 40.000 din ili zatvor do 30 danapreko 70 km/h: 100.000 -120.000 din ili više, uz zabranu upravljanja vozilom, pa čak i kaznu zatvora.

(Telegraf)

