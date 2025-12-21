DANAS SLAVIMO OVOG VELIKOG SVECA: Za uspeh i zdravlje u 2026. je potrebno da uradite samo jedno

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici 21. decembra obeležavaju praznik Prepodobnog Patapija, hrišćanski svetitelj iz 7. veka, poznat po svom asketskom životu i posvećenosti veri.

Foto: SPC

Rođen je u pobožnoj porodici u Tivi Misirskoj, gde je od malih nogu pokazivao duboku pobožnost i želju za duhovnim životom.

Povlačenje u pustinju i život u skromnosti

U mladosti je prepoznao prolaznost i površnost ovozemaljskog života, zbog čega se povukao u misirsku pustinju kako bi se posvetio molitvi i isposništvu. Strahujući da ga ljudske pohvale ne odvedu na stranputicu, kasnije se preselio u Carigrad, gde je u blizini crkve Vlaherne izgradio skromnu kolibu.

Foto: SPC Prepodobni Patapije

U potpunoj tišini i anonimnosti, Prepodobni Patapije nastavio je svoj podvig duhovnog pročišćenja, kroz molitve i asketski život šireći hrišćanske vrline. Postao je uzor istinske vere i skromnosti, a po smrti crkva ga je proglasila svetiteljem.

Narodna verovanja i običaji

Vernici ga poštuju kao zaštitnika zdravlja i iscelitelja. Prema narodnom verovanju, oni koji žele zdravlje, uspeh ili izlečenje treba da se upute u crkvu, zapale sveću i izgovore molitvu u njegovu čast:

- U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Patapije, raduje se duh tvoj.

Ovaj dan podseća vernike da se istinska sreća ne nalazi u bogatstvu i slavi, već u duhovnom miru, skromnosti i ljubavi prema bližnjima.

(Ona)

BONUS VIDEO:

Mitropolit Joanikije celiva mošti Svetog Petra Cetinjskog