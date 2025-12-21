"ŠTA NAM VREDI DA POBEDIMO ZVEZDU I PARTIZAN AKO...": Takis Lemonis ekskluzivno za Novosti, o talentovanim Srbima, muzici, hrani...

Atinu i Niš deli 700 kilometara, ali ih spaja ista, neobjašnjiva glad za fudbalom. Na klupu Radničkog seo je čovek koji donosi miris Egeja, ali i oštrinu spartanske discipline. On veruje u nauku, timski rad i 'bonus' igrače, ali pre svega veruje da se utakmice dobijaju u glavi pre nego što počnu. Da li je on karika koja je nedostajala da 'Real sa Nišave' ponovo postane strah i trepet za favorite? Takis Lemonis je u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" govorio o taktici, životu, girosu i bureku, i naravno – o tome kako se gradi pobednički tim.

FOTO: Profimedia

Na "Čair" je 11. decembra stiglo najveće trenersko ime koje je sedelo na klupi Radničkog, atmosfera se odmah promenila iz korena, jer je uz dozu discipline doneo i harizmu i pozitivnost koja je nedostajala. Na isti način pristupa najmlađim, ali i najiskusnijim igračima. Sa istim poštovanjem razgovara sa članovima tima, novinarima i navijačima.

Jug Srbije i Grčku vezuje i jedan poseban pojam "kefi", odnosno "merak", sinonim koji oslikava blagostanje, radost, užitak, strast i strastvenost.

- Vidite, pre svega, ne mislim da mi kao Grci imamo mnogo razlika u odnosu na srpski narod. Iste smo vere, veoma smo bliski, generalno te dve zemlje i ljudi. Za mene je fudbalski jezik svuda isti. Strast je glavna stvar u fudbalu. Možete videti... ako ste videli kako se na Novom Zelandu praktikuje Haka... Dakle, šta reći? Strast je svuda u fudbalu i sportu. Ja samo pokušavam da u Radničkom iz Niša unesem više stvari u sam stil igre. To mi je veoma važno jer, kako vidim do sada, igrači imaju veliku želju da se bore, ali nam treba više organizacije u igri - otpočeo je jedan od najboljih grčkih stručnjaka razgovor za "Novosti".

Bili ste trener Olimpijakosa, kluba gde je pobeda bila jedina opcija, i to pred fanatičnim navijačima. Navijački stil sličan je i u Nišu, gde publika sa dosta emocija prati i podržava klub. Da li volite taj pritisak? Da li ga koristite kao gorivo koje Vas motiviše?

FOTO: A. Ilić

- Da, istina je da je pritisak ponekad problem za mnoge ljude. Ali za mene i za moj posao, to je dobra motivacija. Ja to zaista, zaista volim jer sam od malih nogu, još kao mladi fudbaler, navikao da budem u pobedničkom raspoloženju. Bio sam veoma mlad kada sam otišao u Olimpijakos i tamo niko nije prihvatao nerešen rezultat. Znate, takve stvari vam rade u glavi i motivacija je veoma velika.

Radnički ima nadimak "Real sa Nišave". Možete li reći navijačima, kakav će biti Lemonisov Radnički? Hoćemo li gledati grčku defanzivnu disciplinu ili napadački fudbal sa dominacijom na protivničkoj polovini?

- Znate, uvek, ali uvek je rezultat najvažnija stvar u fudbalu. I verujem da kada igrate dobro, imate veće šanse da pobedite. Ali igra (performanse na terenu) često ne ide ruku pod ruku sa rezultatom. Viđali smo lošu igru i pobedu, a viđali smo i dobre igre gde se izgubi. Ali verujem da moramo mnogo da radimo da bismo bili bolji... Da bismo imali bolji stil igre. Da imamo organizovaniju igru jer, ako pogledamo utakmicu koju smo imali protiv Novog Pazara i koju smo izgubili... Oni su na 4. poziciji. Nisam video na terenu tu razliku. Radnički je bio bolji u drugom poluvremenu, ali smo tokom celog meča imali kontrolu. Ipak, treba nam više rada na završnici, na pas igri, generalno da poboljšamo naš stil. A što se mene tiče... Tu sam tek nedelju dana i odradio sam četiri treninga sa ekipom. Veoma sam optimističan da ćemo posle pauze (zimske), kada budemo imali više vremena za pripreme i rad na taktičkim stvarima, unaprediti tim. Veoma sam siguran u to.

U Grčkoj ste sa Olimpijakosom bili u ulozi tima kojeg svi žele da pobede. U Srbiji su Crvena zvezda i Partizan uvek dominantni. Koji je recept da Radnički postane "ubica divova"?

- U celom svetu postoje vrhunski timovi i oni ostali. Ja želim da izađem na teren i pokušam da pobedim svakoga. Način na koji ćemo to uraditi zavisi od svakog protivnika pojedinačno, svaka utakmica je drugačija od prethodne. Na poziciji na kojoj smo sada, moramo misliti samo na rezultate koje želimo da ostvarimo, jer nismo u lakoj situaciji. Razumem pritisak i zato sam ovde. Ovde sam da pokušam da unapredim tim, da ja i moj stručni štab, i svi, uprava, i svi u timu, damo sve od sebe da ovaj tim bude bolji. A igrači su ti koji donose rezultate ili ne. Tako da mi našim radom moramo pomoći igračima da postanu bolji.

FOTO: FK Radnički Niš

Na konferenciji za medije pred Novi Pazar rekli ste da Vam je ovo prvi put da ste u poziciji da morate da razmišljate o "bonus igračima" (pravilo igrača mlađih od 21 godine). A srpski fudbal je uvek izlog mladih talenata za evropske klubove. Da li ste spremni da rizikujete i pružite šansu tinejdžerima iz omladinske škole ili ćete pokloniti poverenje iskusnijim igračima u drugom delu sezone nakon pauze?

- Mi uvek moramo da igramo, da počnemo utakmicu sa dva bonus igrača. Ali ako imam tri veoma dobra bonus igrača, zašto ne bi igrali? Meni se toliko sviđa ta odluka Fudbalskog saveza Srbije. Stvarno mi se sviđa. Veoma je dobra. Veoma je važna. Jer svaka zemlja stalno dovodi strane igrače. Hajde, molim vas. Moramo imati igrače iz naše zemlje. I ja sam 100% uz ovu odluku.

Tokom karijere imali ste mnogo iskustva u Ligi šampiona, pobeđivali ste velike timove poput Verdera, Lacija, igrali ste u nokaut fazi. Koji su ključni sastojci koji su potrebni srpskom fudbalu da napravi iskorak u Evropi? I može li Radnički možda nekad u budućnosti biti klub koji će to uraditi, kao Olimpijakos i PAOK...

- Mislim da sada u ovom trenutku, pod ovim okolnostima, ne možemo pričati o takvim stvarima. Moramo nešto razumeti. U fudbalu ništa ne dolazi za godinu dana, u jednom trenutku. Moramo graditi korak po korak sve da bismo bili vrhunski tim. Srbija je jedna od najtalentovanijih zemalja u svim sportovima. U vaterpolu, košarci, odbojci, u svemu. Rukomet, fudbal. Treneri i igrači su svuda po svetu. Srpska omladina, mladi igrači... Sećam se, sećam se kad sam ja igrao... fantastična imena. Crvena zvezda je osvojila Ligu šampiona. Naravno, sve se to desilo 90-ih, razumete da fudbal može biti najvažnija stvar, ali tada su druge stvari bile važne. Ali talenat u srpskom fudbalu je veoma, veoma veliki. I zato sam 100% za ovu odluku (o bonusima).

FOTO: FK Radnički Niš

Pomenuli ste srpske igrače. Tokom karijere radili ste sa Predragom Đorđevićem, Darkom Kovačevićem, Markom Marinom. Da li ste se konsultovali sa nekim od njih pre dolaska?

- Sećam se i Miloša Šestića, znate. Milo Šestić je bio... (uzdah) neverovatan igrač. Nisam pričao samo sa njima, već sa mnogo ljudi, srpskih prijatelja koje imam. Da, naravno da sam razgovarao. To je nešto što ostaje između nas... ali... Sviđa im se moja odluka.

Niš je prestonica dobre hrane. Grčka kuhinja je takođe jedna od najboljih u Evropi. Da li ste spremni da zamenite giros za burek i ćevape? Jeste li probali srpsku kuhinju?

- Već sam probao i stvarno je dobra. Sviđa mi se. Generalno, znate, nisam tip koji jede... Kako da kažem... Mnogo stvari. Trudim se da mi ishrana bude zdrava jer mi je to potrebno za posao. Tako je i sa igračima. Ne mogu da jedem sve, a da posle igračima govorim šta da jedu? Ne, ne. To je normalno. Ali sviđa mi se hrana ovde.

Na dan Vaše promocije, pričali ste novinarima o razgovoru sa Vašom majkom i kako Vam je ona dala blagoslov zbog crveno-belih boja da dođete u Radnički. Da li je to porodična tradicija? Da li svi navijate za Olimpijakos?

- Naravno. Mi smo porodica koja je tako odgajana, u duhu Olimpijakosa... Cela porodica, od malih nogu volimo klub.

Srbi i Grci dele ljubav prema muzici i hrani, i ako bi Radnički jednom igrao u Evropi pod Vašom komandom ili pobedio Crvenu zvezdu ili Partizan... Koju grčku pesmu biste voleli da čujete na proslavi sa igračima u svlačionici?

- Ne. Nikada, nikada neću pustiti posebnu pesmu ako pobedimo samo jednu ili dve utakmice. Slavim samo na kraju sezone ako ispunimo naš cilj. A sada, naš cilj sa ovim timom je da napravimo uspon na tabeli. To je naš cilj. Ne možemo pričati o Evropi, hajde molim vas, ili o nečem drugom. Moramo biti realni. Sada je cilj da završimo ovu sezonu na dobar način i postavimo temelje za budućnost. Ako pobedimo Crvenu zvezdu ili Partizan, a ne ispunimo cilj... šta onda? Ja to ne želim. Želim da pobedimo što više utakmica da se izvučemo iz ove teške situacije.

Možemo li da pričamo o Vašem timu, o Mihajlu Kavalijerisu i Janisu Durudosu? Istraživao sam o njima i video sam nešto zanimljivo: kondicioni trener Janis je doktor nauka? To nije nešto što često viđamo u srpskom fudbalu, imate jako talentovani tim oko sebe.

- Da, da. Znate, za jednog trenera... Kažete da je uspešan jer osvaja trofeje i takve stvari. Ali moram da vam kažem da nikada nisam osvojio titulu ili trofej sam. Uvek sam uz sebe imao veoma dobre saradnike. Veoma dobre i naučno potkovane ljude da mi pomognu u poslu. Sam ne mogu da uradim ništa. I verujem u timski rad. Verujem i u stručni štab koji ovde imamo, Aleks (Aleksandar Sekulić), Đole (Vladimir Đorđević), svi... Sada pokušavamo svi zajedno i moramo biti svi zajedno da ostvarimo naš cilj. Nisam sam. Ja sam, naravno, onaj koji donosi odluke. Ali svi ti ljudi oko mene, 10 osoba, mogu da mi daju prave informacije kako bih donosio najbolje moguće odluke - zaključak je Takisa Lemonisa u razgovoru za "Novosti".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“