BLOKADERI BI DA CEPAJU SRBIJU, HOĆE REPUBLIKU SANDŽAK: Skandalozni natpisi osvanuli u Novom Pazaru (FOTO)

BLOKADERI u Novom Pazaru zakazali su za danas protest pod pretećim nazivom "Ili oni ili mi", uz najavljenu dvanaestočasovnu blokadu grada.

Foto: Novosti

Da iza ovog protesta stoje neke druge namere koje se ne tiču visokog obrazovanja svedoče i natpisi koji su jutros osvanuli u ovom gradu - na više mesta okačeno je "Dobrodošli u Republiku Sandžak" i "pumpaj autonomiju Sandžaka".

Foto: Novosti

Jedna je čak okačena i na samom ulazu u grad.

Podsećamo, ovo nije prvi put da blokaderi otvoreno pozivaju na otcepljenje Raške oblasti od Srbije i propagiraju secesionizam u srcu Republike Srbije.

Foto: Novosti

Dok su u Beogradu tokom aprila ove godine hiljade ruku nosile najveću zastavu Srbije, blokaderi su u Novom Pazaru dočekali "zastavu Sandžaka".