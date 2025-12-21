BLOKADERI BI DA CEPAJU SRBIJU, HOĆE REPUBLIKU SANDŽAK: Skandalozni natpisi osvanuli u Novom Pazaru (FOTO)
BLOKADERI u Novom Pazaru zakazali su za danas protest pod pretećim nazivom "Ili oni ili mi", uz najavljenu dvanaestočasovnu blokadu grada.
Da iza ovog protesta stoje neke druge namere koje se ne tiču visokog obrazovanja svedoče i natpisi koji su jutros osvanuli u ovom gradu - na više mesta okačeno je "Dobrodošli u Republiku Sandžak" i "pumpaj autonomiju Sandžaka".
Jedna je čak okačena i na samom ulazu u grad.
Podsećamo, ovo nije prvi put da blokaderi otvoreno pozivaju na otcepljenje Raške oblasti od Srbije i propagiraju secesionizam u srcu Republike Srbije.
Dok su u Beogradu tokom aprila ove godine hiljade ruku nosile najveću zastavu Srbije, blokaderi su u Novom Pazaru dočekali "zastavu Sandžaka".
