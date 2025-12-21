VELIKA ČISTKA NAKON RUSKIH UDARA NA ODESU: Zelenski smenjuje komandanta

UKRAJINSKE vlasti spremaju smenu načelnika Južne vazdušne komande Dmitra Karpenka, nakon niza smrtonosnih ruskih napada koji su potresli Odesku oblast.

Foto: Profimedia

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je 20. decembra da je pokrenuo pitanje smene komandanta, naglašavajući da je neophodno hitno jačanje protivvazdušne odbrane i odgovornosti unutar vojne komande.

– Jačamo protivvazdušnu odbranu, ali moramo da ojačamo i samu komandu. Danas sam pokrenuo pitanje smene komandanta. Moramo da reagujemo brzo i na vreme – rekao je Zelenski.

Raznet autobus – osam mrtvih, 27 ranjenih

U noći između 18. i 19. decembra ruske snage su napale lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti. U napadu je poginulo najmanje osam osoba, dok je 27 ljudi povređeno.

Prema navodima Državne službe za vanredne situacije, među stradalima su bili i putnici autobusa koji se našao u samom epicentru udara.

Dron pogodio automobil na mostu – žena poginula, troje dece ranjeno

Dan ranije, 18. decembra, ruski kamikaza-dron pogodio je civilni automobil na mostu u Odeskoj oblasti. U napadu je poginula jedna žena, dok je njeno troje dece zadobilo povrede, saopštio je guverner oblasti Oleh Kiper.

Odesa pod stalnim udarima

Lučka infrastruktura Odeske oblasti mesecima je jedna od glavnih meta ruskih napada. Poslednji udari izazvali su višednevne nestanke struje i ostavili veliki broj građana bez pijaće vode.

– Bez obzira na težinu situacije, naša obaveza je da zaštitimo što više ljudi, Odesu i druge regione – poručio je Zelenski, najavljujući brzu reakciju i promene u vojnom vrhu.

(Kyiv Independent)

