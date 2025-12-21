OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nedelja
12.00 Olimpijakos - Kolos H1 -23,5 (1,90)
16.30 Braunšvajg - Oldenburg 2 (2,15)
Kvota: 4,09
