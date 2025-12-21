STIŽE NAM LEDENI HAOS: Meteorolozi otkrili kad nas očekuje sneg - Upaljeni meteoalarmi u celoj Srbiji

PRED nama je još nekoliko dana relativno toplog i stabilnog vremena, ali prema najavama meteorologa amatera Marka Čubrila, već sredinom sledeće nedelje sledi izraženija promena vremena, koja će doneti zahlađenje i učestalije padavine.

Foto: Tanjug/AP

Prema rečima Marka Čubrila, do utorka se očekuje malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo vreme.

- Samo će u mestima gde ima magle biti hladnije. U mestima bez magle, maksimalno od 5 do 14 stepeni - kazao je Čubrilo.

Promenu vremena meteorolog je najavio za sledeću nedelju, kada se prema prognozama očekuje formiranje snažnog anticiklona nad severnom Evropom, dok bi se nad Sredozemljem razvio ciklon.

- Tačan odnos tog ciklona i anticiklona na severu još nije jasan, ali se svakako očekuje pogoršanje sa padavinama i zahlađenjem - napomenuo je Čubrilo.

Novi prodor očekuje se oko same Nove godine

Kako se bude bližio kraj godine biće sve hladnije, a novi prodor hladnoće može se očekivati oko same Nove godine, dodaje on.

- Nakon početka 2026. godine postoje uslovi za dalje, jače, zahlađenje - ističe meteorolog.

Čubrilo kaže i da mesečni sistem prognoze ECMWF-a od sada, pa do kraja januara simulira ispod prosečne temperature.

- Još par dana prognozirane monotonije, a onda sledi jače pogoršanje i hlađenje - zaključio je.

Ristić zahlađenje najavio tačno ovog datuma

I meteorolog Ivan Ristić prognozira jače zahlađenje pred sam kraj godine, tačnije, kako je rekao oko 29. decembra.

- Oko 29.12. jak anticiklon će zauzeti konačno svoje mesto iznad Velike Britanije i tad počinje osetno hladniji period povremeno će padati i sneg, sve ide zasad prema prognozi samo strpljenja malo ljubitelji zime! - poručio je Ristić.

Vremenska prognoza za nedelju i ponedeljak

Danas i početkom naredne sedmice imaćemo suvo i stabilno vreme, ali sa čestom maglom. U drugoj polovini sedmice mestimično sa padavinama, najavio je RHMZ.

Danas i sutra u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama južne Srbije.

Vremenska prognoza za utorak

U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

Vremenska prognoza za sredu

U sredu naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu.

Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

Upaljeni meteoalarmi naredna 2 dana

Zbog magle će u skoro celoj Srbiji i danas bi na snazi meteoalarmi, dok će sutra biti upaljeni samo u Banatu, i to zbog vetra.

(Blic)

BONUS VIDEO:

DRAMATIČNI SNIMCI! NEVREME POGODILO SRBIJU: Grad pada kod Ljiga na auto-putu Miloš Veliki!