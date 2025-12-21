Nesreće

KRENULI KUĆI, PA KOD UMČARA SLETELI U SMRT: Poznato ko je stradao u saobraćajnoj nesreći na auto-putu ka Nišu

Ana Đokić

21. 12. 2025. u 12:29

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Beograd - Niš, kod petlje Umčari, život su izgubile dve osobe, dok je treći putnik sa teškim povredama hitno prevezen u bolnicu.

КРЕНУЛИ КУЋИ, ПА КОД УМЧАРА СЛЕТЕЛИ У СМРТ: Познато ко је страдао у саобраћајној несрећи на ауто-путу ка Нишу

Foto: Printscreen/TV Pink

Do udesa je, prema nezvaničnim informacijama, došlo kada je automobil marke „Seat“ nemačkih registarskih oznaka, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, sleteo sa kolovoza. Pretpostavlja se da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, udario u zaštitnu ogradu (bankinu) i saobraćajni znak pored puta. Muškarac i žena koji su se nalazili u automobilu preminuli su na licu mesta.

Ekipa hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt nastradalih, dok je treći putnik, koji je takođe bio u vozilu, prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu sa teškim povredama.

Nastradali su državljani Severne Makedonije albanskog porekla. Pretpostavlja se da su se vozili u tranzitu kroz Srbiju.

Policija i dalje obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće i razlozi zbog kojih je došlo do tragedije. 

(Telegraf)

